Ideen har ikke blitt noe dårligere

I oktober i fjor ga jeg støtte på denne plassen til de ansatte innenfor politiet, ambulansetjenesten og brannvesenet som ønsket å samle blålysetatene i Verdal og Levanger i en enhet på Mule. Nå har brannsjef Rigman Pents utredet seg fram til samme svar. Han er tydelig på at en samlokalisering av brannstyrkene i de to kommunene er å foretrekke, både av økonomiske og praktiske grunner.

Det er delte oppfatninger i Verdal om dette. Brannfolkene i Verdal varsler nå, som de har gjort tidligere, at en samlokalisering på Mule ikke er fordelaktig for dem. «Det blir dobbelt så dyrt og halvparten så bra», var en spissformulering de brukte i fjor høst. De mener stort sett det samme nå, og står fast på at det bør være to brannstasjoner, som i dag.

Faglig uenighet. De ansattes oppfatning står i kontrast til de råd som gis av brannsjef Rigman Pents. Pents viser til nye krav som følge av at Verdal sentrum nå har passert 8000 innbyggere. Da må de, som det er i Levanger, ha en dagbemannet stasjon med brannfolk i hel stilling. Brannsjefen konkluderer med at dette både er en billigere og en bedre løsning enn det Verdal har i dag, selv om brannstasjonen er lokalisert på Mule.

Dette er en faglig uenighet som det er vanskelig å overprøve den ene eller andre vegen for lokalpolitikerne eller andre forståsegpåere. Det hviler jo et ekstra ansvar på at brannsjefen har gjort faglige vurderinger som holder vann. Jeg regner derfor med at det må være mulig å få fram svaret på hva som er rett, både i forhold til økonomi og brannfaglige spørsmål. Den avklaringen må foreligge før det blir tatt en avgjørelse.

Felles løsning. Gitt at brannsjefen vurderer saken korrekt, heller jeg fortsatt til at det er fornuftig med en samling på Mule. I første omgang vil det gjelde for brann. Etter hvert kan andre komme etter, ikke bare politi og eventuelt ambulanse, men også andre etater som er «i slekt med» blålysetatene.

Jeg synes også at Marit Voll, Sps gruppeleder i Verdal, har en fornuftig tilnærming når hun sier følgende: «Hvis vi kan spare penger og samtidig få et godt brannvesen sammen med Levanger, så kan jeg si såpass at det synes jeg høres fornuftig ut. Jeg vil ikke være den som skal stå og forsvare at en dyrere brannløsning skal gå på bekostning av en omsorgsbolig eller to.»

(Lederkommentar i Innherred 9. februar 2017)