Senterpartiet flyr over hele landet

Det har bokstavelig lettet for Senterpartiet. Med partileder Trygve Slagsvold Vedum i spissen oppnår partiet rekordmålinger. Partiet har klart å treffe planken godt i en politisk turbulent tid. Så langt har pila bare pekt en veg. Partiet har satt seg mål de bare kunne tenke på for bare noen måneder siden. Den våte drømmen er rødgrønt flertall med Arbeiderpartiet etter valget i høst. Kanskje med KrF på laget, men med SV på sidelinja. Men med åtte måneder igjen, skal man gjennom både våronn og vekstsesong før avlingen kan innkasseres. Ingen vet bedre enn Sp-folk at det handler mye om hva slags vær vi får. På den politiske fronten.

Distriktsparti. Det er lett å harselere med bønder, landbruk og Senterpartiet. De tåler nok det også, men det er på sida av sannheten å påstå at de i dag er et rent bondeparti. Sp framstår tydeligere som et parti som ivaretar distriktenes interesser. Det faller i god jord i ei tid da ordet «distriktspolitikk» ikke er på leppene til de som styrer dette landet. Å slåss imot sentralisering og påstander om overgrep mot distriktsbefolkning er ingen dårlig strategi i disse tider.

Mange kjenner nettopp på det i tida vi er inne i. De fleste av de andre partiene er opptatt av å slå sammen og lage større enheter på ulike samfunnsområder. Og debatten om ulv, som kan oppleves som vond og opprivende i både Ap og Høyre, er langt enklere for Senterpartiet. Den kommer som bestilt for et parti som først og fremst ser det som sin oppgave å vise at de ivaretar distriktsbefolkningens interesser.

Populisme. Nettopp Høyre, med statsministeren i spissen, har de siste par ukene vært opptatt av Senterpartiets framgang. Erna Solberg har gang på gang prøvd å henge Sp på en populisme-knagg. På den måten forsøkes de å bli slått i hartkorn med populist- og nasjonalistpartier i andre land. Også aviskommentatorene har begynt å interessere seg for Sps framgang og rolle. Mange av dem forsterker Solbergs antydninger.

Jeg tror at Senterpartiet lever veldig godt med slike beskyldninger. De bekymres ikke, men gleder seg over statsministerens påståtte harme. Ingenting vil være bedre for Sp enn å få forsterket polariseringen mellom «Oslo-eliten» og distriktene. Det er jo nettopp det de ønsker seg i dagens situasjon.