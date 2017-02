En oppskrift for å komme ut av bakevja

I et innlegg i dagens avis målbærer Per Jostein Myhre det mange tenker i diskusjonen om eldreomsorg i Verdal. Avstanden er ikke større enn at det bør være mulig å finne en løsning som de fleste kan si seg fornøyd med. For å komme dit må noen legge prestisjen til side, være mer lydhøre og innstilt på å gi. Det kan være en god veg ut av det som har blitt en fastlåst situasjon og som skaper mistillit og mishagsytringer mot dem som er satt til å styre denne kommunen.

Myhre har fulgt med og gjort gode observasjoner. Det er egentlig lite som skiller de mange som har involvert seg i diskusjonen om helse og omsorg. Alle er enig om det viktigste, at Verdal også i framtida skal ha gode tjenester som gir trygghet for innbyggerne. At vegen fram er kronglete skyldes dårlig kommunikasjon og liten evne til å lytte til og ta på alvor de bekymringer som bæres til torgs. Det har skapt en kløft av mistro som bare blir større om lokalpolitikerne i posisjon ikke evner å korrigere kursen. Det er hevet over tvil at hovedansvaret ligger på dem som styrer. Det er også bare de som kan få oss ut av bakevja. Om de vil det.

Et forslag. Det er mange gode krefter som har engasjert seg i den offentlige debatten de siste ukene. Det er mye kunnskap i verdalssamfunnet, og mange har gode forutsetninger for å ta del i denne diskusjonen. Ingen blir veldig konstruktive om de opplever at de ikke blir lyttet til, og alle innvendinger blir opplevd som unødig støy. Det har ikke vært noen god strategi fra posisjonen å leve etter regelen at «angrep er det beste forsvar». Måten de taklet uttalelsene til Marit Anna Morken i det siste kommunestyret er et eksempel på det. Kløfta vokser og blir større og større for hver dag som går.

Nå bør flertallet gå i seg selv, ta en «timeout» og velge seg en annen strategi. Ta utgangspunkt i at «alle» vil kommunens eldre det beste. Det felles mål er å skape en best mulig helse og omsorg i Verdal. Et nytt helsehus kan være vegen å gå, men da må det selges inn langt bedre enn det vi har sett så langt. Det må også komme innspill som skaper trygghet om hva slags tilbud man klarer å gi mens man venter på den beste løsningen. Involver ressursgruppa som pensjonistforeningene har satt ned. Inviter dem til et møte og hør på hva de foreslår. Ikke fortell dem før møtet hva som er best og hva som egentlig er bestemt! Lytt!

(Lederkommentar i Innherred 14. februar 2017)