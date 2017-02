360 nye millioner i aksjeporteføljen

Verdal og Levanger vil fra nyttår kunne føre inn i sine regnskaper nye verdier for samlet 360 millioner kroner. Vi snakker om aksjer i NTE Holding AS, som blir overdratt fra fylkeskommunen til kommunene når Nord-Trøndelag opphører fra 2018. Den bokførte verdiene av aksjeposten for Levangers del vil være vel 200 millioner kroner, mens nabokommunen får styrket sin formue med vel 150 millioner kroner. Den reelle verdien, hvis det var mulig å realisere verdiene i NTE, er trolig det mangedobbelte. Om utbyttet fra det offentlig eide energiselskapet fortsetter på nivå med i dag, kan våre to kommuner få årlige utbytter på 6 – 7 millioner kroner fra NTE.

«Det forutsettes at utbyttet ikke brukes til ordinær drift. Dette vil kunne gi gode bidrag til både nærings- og samfunnsutviklingsarbeid i kommunen.» Det skriver Ola Stene i formannskapssaken der rådmannen i Levanger anbefaler politikerne om å akseptere de betingelser som fylkestinget har satt for den rause gaven. En av betingelsene er nettopp bruken av utbyttet, at det ikke skal gå til kommunal drift, men at de skal forvaltes utskilt fra kommunens øvrige midler og benyttes på utviklingstiltak gjennom kommunale eller regionale næringsfond. Det er et godt grep fra dagens eier. På den måten går ikke overskuddet fra kraftproduksjonen rett i et sluk, men søkes brukt på tiltak som skal gi ny verdiskapning i fylket.

Ringen er sluttet. På ett vis er ringen sluttet for NTE når eierskapet faller tilbake på de nordtrønderske kommunene. Det var ordførerne i fylkestinget som opprettet fylkesverket i 1918, men den gang var fylkeskommunen ingen egen juridisk enhet. Det var kommunene i fellesskap som eide selskapet. Beslutningene tok de i fylkestinget, men risikoen ble fordelt på slunkne kommunekasser. Det var ingen enkel oppgave hele vegen, men i sum er snart 100 år med NTE er en svært lykkelig og stolt historie for Nord-Trøndelag.

Historien stopper ikke opp med kommunene som eiere. Den går over i en ny fase. Selskapets ledelse må istedenfor en forholde seg til 23 eiere. Også de må gå i takt når strategier blir lagt og retningen anvises. Våre kommuner har fått en gave av stor verdi, men det følger klare betingelser med gaven. Den viktigste er å forvalte NTE til fellesskapets beste i nye 100 år.

(Lederkommentar i Innherred 18. februar 2017)