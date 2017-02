Bakgrunn for Verdals omsorgs - og skolekrise

Lokalavisene fylles med stoff om krisa i eldreomsorgen i Verdal. Før jul var det først og fremst nedlegging av grendeskoler det gikk på. Heller ikke den saken er i nærheten av avsluttet. En god tid for lokalavisene framover altså.

Dårlig omsorg for eldre og syke rammer svake uorganiserte mennesker og deres pårørende, dersom de har noen. Det kan dreie seg om varig sykdom, eller i verste fall liv eller død. Nedlegging av skoler rammer hele grendesamfunn, samfunn som Verdal historisk og kulturelt er basert på. Var det forresten ikke utkantbygdene vi skulle berge når vi sa nei til Levanger? Kommunen har honnørord som den bruker om seg selv: «En forutsigbar kommune». Det riktige er snarere: «En forutsigbar kommune for industri, men totalt uforutsigbar for egne innbyggere».

Det hele kan slett ikke aksepteres, men kanskje forklares. I Bjørn Iversens «regjeringstid» har kommunens økonomi langsomt men sikkert «kjørt mot grøfta». Det er oppsiktsvekkende at han, med alle de gode rådgiverne, nå først for ganske kort tid sida har begrepet at antall sykehjemsplasser måtte reduseres kraftig. Kommunen er imidlertid såpass «rå» at reduksjonen ikke er kompensert på noen som helst måte med annen hel døgns omsorg. På toppen av det argumenterer ordføreren med at antall sykeheimsplasser selvsagt var alt for høyt, og altså burde vært redusert før. Men, det var jo granngivelig han som hadde makta hele tida!

Etter siste kommunevalg måtte han få avtale med Høyre for å sikre maktbasen. Denne avtalen er hemmelig og all politisk debatt de «regjerende» imellom, altså den debatten som betyr noe i Verdal, kommer ikke fram i lyset selvsagt. Vi kan derfor bare spekulere.

Er det noe Høyre kan så er det økonomi. Jeg vil tippe Høyre i 2016 satte ned foten og truet med å bryte samarbeidet dersom det ikke ble strammet inn. Det er egentlig forståelig, for det går ikke an å drive år etter år med underskudd i størrelsesorden 10 millioner. Penger er ikke alt, men er de borte betyr det alt.

Iversen ønsket selvsagt ikke å miste taburetten, det skjønner vi. Dette forklarer de veldig kraftige snuoperasjonene der hel døgns omsorg er kuttet svært kraftig, og andre hårreisende forslag som å legge ned Volden skole, for eksempel. Foreløpig ligner ellers det såkalte Helsehuset, der bare renteutgiftene blir i samme størrelsesorden som det omtalte underskuddet ovenfor, mest på enda en gigantisk ny byggeflopp! Det er egentlig ikke til å tro...

Innbyggerne i Verdal bør ikke finne seg i skaltinga og valtinga som de regjerende lokalpolitikerne driver. De skal være til for oss, det er ikke vi som skal være til for dem. Verdals innbyggere skal ikke styres av folk som tenker omtrent som Putin!

Både skole og omsorg bør tas ut av hendene på Iversen & Co. Sektorene bør organiseres og drives direkte av foreldre/ brukere/ pårørende i stede for slike politikere.

Nils Georg Leirset

Liberaler