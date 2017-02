Klimakrise er urettferdighetskrise

Vi er delaktige i krisen som driver mennesker på flukt fra klimaendringer. Da er det også vårt ansvar å ta konsekvensene av det.

Den østlige delen av Afrika opplever nå den verste tørken på flere tiår. Millioner av mennesker trues av sult fordi regnet har uteblitt. 70% av vannkildene i Kenya har tørket ut, avlingene svikter, og folk blir tvunget på flukt.

Klodens klima er i krisetilstand, og verst av alt: Klimakrisen rammer urettferdig.

For det første er det urettferdig fordi klimaendringer hovedsakelig skjer i utviklingsland, slik som krisen som utarter seg i Øst-Afrika, mens det er i-landene som står for mesteparten av klimagassutslippene.

For det andre er det urettferdig fordi det er de fattigste landene i verden som har dårligst forutsetninger for å tilpasse seg endringer og uforutsigbarhet i klimaet.

Grønn Ungdom mener det er direkte uansvarlig å først bidra til global oppvarming, for deretter å nekte å ta ansvar for oppvarmingens brutale konsekvenser. Norge bør gjøre radikale grep for å få ned våre klimagassutslipp, og vi må bidra med mye større summer for å finansiere klimatilpasning i utviklingsland.

Før disse to punktene er på plass, kan Norge aldri kalle seg en solidaritetsnasjon. Det handler tross alt om rettferdighet.

Grønn Ungdom Nord-Trøndelag

Kristin Sandberg Valderaune, Mia Kristoffersen, Yara Ligaard, Silvia He og Anne S Lindblad Stokke