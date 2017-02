Omsorg i livets sluttfase

Vi har med interesse fulgt diskusjonene i media om eldreomsorgen i Verdal kommune, og føler et behov for å dele vår families erfaring de siste to årene. Vi ønsker på ingen måte å underkjenne de erfaringer som andre har gitt uttrykk for, og har stor sympati med de som opplever motbør eller lite tilfredsstillende tjenester for egen del eller for egne pårørende. Når det er sagt føler vi likevel et behov for å dele det vi opplever som svært gode erfaringer, ikke minst med tanke på de mange ansatte i helse- og omsorgssektoren som hver dag gjør en uvurderlig innsats for syke og eldre.

Vår alles kjære bestemor, Signe Bratli, fylte 99 år søndag 12. februar, og natt til tirsdag 14. februar sovnet hun stille inn i sin seng på Verdal bo- og helsetun, stedet som hadde vært hennes hjem de to siste årene. For drøye to år siden begynte bestemor å få tiltagende sviktende helse, og andre aldersrelaterte utfordringer, som gjorde at hun ikke lenger var i stand til å greie seg i egen bolig og ikke minst følte hun seg utrygg når hun var alene. Det er naturlig at slike utfordringer melder seg i livets siste fase, og da er det både viktig og nødvendig for den det gjelder og de pårørende at man får et godt tilpasset omsorgstilbud. Vår bestemor var heldig og fikk langtidsplass ved Verdal bo- og helsetun, og selv om vi så at alderdommen gav sine utfordringer så opplevde vi at hun raskt fant seg godt til rette og følte seg trygg på bo- og helsetunet. Hun snakket en del om heimen sin, men innfant seg med at hun ikke lenger var i stand til å greie seg der alene.

Den viktigste årsaken til at hun fant seg så godt til rette var den genuint gode omsorgen, varmen og pleien hun mottok av personalet på Verdal bo- og helsetun. Hver gang jeg besøkte henne så sa hun: «Her har jeg det godt. Jeg føler meg trygg. De steller så godt med meg, og jeg har ikke hørt et eneste vondt ord.»

Hun uttrykte det samme til andre i familien og det var åpenbart for alle oss rundt henne at det virkelig var slik hun opplevde det. Bestemor var også heldig med at hun hadde en stor slekt rundt seg med barn, svigerbarn, barnebarn, oldebarn og andre venner og kjente som var flink til å besøke henne. Det var jo selvsagt noe ekstra når ”følke mett”, som hun kalte oss, kom på besøk. Og vi rundt bestemor følte oss alltid velkommen og godt mottatt når vi kom på besøk, og har utelukkende positive erfaringer med samhandlingen med personalet på Verdal bo- og helsetun.

Vi føler derfor det er på sin plass å uttrykke det offentlig, for å vise vår takknemlighet til de ansatte ved Verdal bo- og helsetun for den fantastiske omsorgen og pleien bestemor fikk i livets sluttfase. Vi unner alle eldre og deres pårørende en tilsvarende opplevelse, som den vi har hatt.

Tusen takk skal dere ha for at dere gav bestemor en så fin og verdig avslutning på et langt, godt og innholdsrikt liv.

På vegne av familie.

Roar Vikvang