«Vi har ingen hemmelig samarbeidsavtale»

Det fremsettes fra enkelte hold påstander om at Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti i Verdal styrer på grunnlag av en hemmelig samarbeidsavtale disse partiene imellom. Dette er selvfølgelig på ingen måte riktig og tilbakevises derfor.

I lokalavisa Innherred lørdag 18. februar skriver den mangeårige lokalpolitikeren for Venstre Nils Georg Leirset følgende om samarbeidsavtalen mellom våre tre partier: «Denne avtalen er hemmelig og all politisk debatt de «regjerende» i mellom, altså den debatten som betyr noe i Verdal, kommer ikke fram i lyset selvsagt.»

I samme avis og også i Trønder-Avisa tirsdag 21. februar skriver tidligere lokalpolitiker for Fremskrittspartiet Arne Leonhardsen at «…det «regjeres» på en hemmelig avtale mellom to partier, så vil det automatisk dannes en opposisjon som kjemper mot denne politiske størrelsen. Ikke åpenhet og demokrati med det, etter min oppfatning.»

Det er særdeles vanskelig å forstå at det skal være mulig å framsette slike påstander. Samarbeidsavtalen mellom de tre partiene er både presentert i sin helhet og delt ut i sin helhet på en stor pressekonferanse 24. september 2015, kort tid etter at forhandlingene etter siste kommunevalg var avsluttet. Både selve avtalen og de forutgående forhandlingene ble undergitt bred dekning både på nett og papir i lokalavisa Innherred og i Trønder-Avisa 25. september 2015.

Det bør dermed fremgå tydelig for oss alle at ingen av de fremsatte påstander om hemmelighold medfører riktighet. Verdal Arbeiderparti, Verdal Høyre og Verdal Kristelig Folkeparti tilbakeviser på det sterkeste alle påstander om hemmelige politiske samarbeidsavtaler som grunnlag for vårt flertallsstyre. Det er alvorlig i et åpent demokrati å rette slike usanne beskyldninger mot politiske motstandere. Vi bør alle bestrebe oss på å holde oss til sannheten.

Bjørn Iversen

Ordfører

Silje Sjøvold

Varaordfører

Tor Petter Abelsen

Formannskapsmedlem