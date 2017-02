Ber om rett til å krenke privatlivets fred?

Verdal kommune har nå sendt ut på 6 ukers høring et «Forslag til Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune»

I §5 er det lagt inn ei formulering som åpner for å nekte pasienten sykehjemsplass inntil videre eller avslå søknaden og dermed utsette og trenere innlegging på sykehjem, dersom du ikke først er villig til å gjøre om hjemmet ditt til en sykehjemsplass.

§ 5. Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem: Hovedkriteriet er at langtidsplass i sykehjem tildeles personer med behov for oppfølging av medisinsk behandling, pleie og tilsyn som ikke krever sykehusinnleggelse, men hvor hjelpebehovet er uforutsigbart og ikke kan tidfestes.

Pasient eller bruker må ha et omfattende behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, og ikke få dekket sitt daglige behov for helsetjenester, pleie og omsorg på et forsvarlig nivå i eget hjem.

Misbruk av et ønske. Forslaget misbruker folks ønske om å kunne bo hjemme så lenge som mulig. Så lenge du kan klare deg sjøl, ønsker de fleste å bo hjemme så lenge som mulig. Er du i den situasjonen ønsker du både å få hjelpemidler og tjenester i ditt eget hjem.

Men når du får et omfattende behov for helse – og omsorgstjenester, ønsker de fleste tryggheten som pasient i et sykehjem.

Sykeseng mitt i stua. Skal eldre ektepar / samboerpar måtte akseptere at stua gjøres om til sykehjemsplass med stor sykeseng mitt i rommet, eller at helsepersonell må komme inn på det felles soverommet til alle døgnets tider, for å ivareta den ene parten som er blitt pasient? Bare fordi kommunen skal spare penger og ha ansvaret for færrest mulig sykehjemsplasser?

Verdal kommunes forslag bidrar i liten grad til målsetting om forutsigbarhet og åpenhet. Inntaksnemndas sammensetning og kompetansekrav til dens medlemmer er ikke berørt i forslaget, inntaksnemndas enerådende stilling i tildelingsprosessen er skjult og oppramsinga av en rekke faktorer i §4, uten avklaring av vektlegginga av de ulike forholda, gir inntaksnemnda fullstendig kontroll og bidrar ikke til åpenhet og forutsigbarhet for pasienter og pårørende.

Fastlegen uten rolle i forslaget. Hvis fastlegen søker om langtidsplass for en pasient bør det være tilstrekkelig, sjølstendig grunnlag for at pasienten har rett til langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune, en rett inntaksnemnda ikke kan overprøve.

Anmodning fra sykehus om sykehjemsplass til en utskrivningsklar pasient, bør også være et sjølstendig grunnlag for at pasienten har rett til langtidsopphold i sykehjem.

Dersom lokale forskrifter skal bidra til å synliggjøre det totale behovet for sykehjemsplasser og boliger med heldøgns omsorg, må også søknad fra fastlege om langtidsplass, utskrivningsklare pasienter der sykehus mener sykehjemsplass er riktig automatisk føres inn på ventelista dersom plass ikke er ledig og kommunen burde være pålagt en kort frist, maksimalt 30 dager, på å skaffe sykehjemsplass.

Stein Aamdal