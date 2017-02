«Grov dehumanisering, Svein Johansen?»

Det er bare å gratulere Svein Johansen som på en så fortreffelig måte fikk fram «Den virkelige sannheten om Vestbredden».

I min meningsytring om reiseskildringen fra Palestina den 9/02-17 skriver han at jeg serverte både utelatelser og halvsannheter, grov dehumanisering mm. Han kvier seg ikke for å bruke simpel personkarakteristikker av undertegnede.

Johansen bruker bl.a B`Tselem som sannhetsvitne. Organisasjonen CAMERA (Committee for Accuracy in Middle East) sier dette om nevnte B`Tselem: «….de er en gruppe venstreorienterte som dokumenterer historien som falsk eller forvrenger den. Den ble opprettet i 1989 av akademikere, jurister, journalister og medlemmer av Knesset. Deres mål er å dokumentere og utdanne det israelske folk og politikere om menneskerettigheter i de «okkuperte» områdene.

Kilden Official Palestinian Authority’s TV sier den 3. Juni 2016: “Det har aldri vært en historisk Palestina-arabisk nasjon. Araberne kom til Israel/Judea sammen med den muslimske invasjonen i 637 E.Kr.

Araberne identifiserte seg selv som «Palestinere» i det 20. århundre etter at staten Israel var et faktum i 1948. Påstanden om en 5-tusenårgammel Palestinsk nasjon er en historisk løgn. Svein Johansen skal få eksempel på «Grov dehumanisering» fra Koranen om jøder og kristne. Sure 4:89 «De som forkaster islam må drepes. Hvis de vender seg bort fra islam, pågrip dem og drep dem der dere finner dem.» Er ikke Svein Johansen i stand til å se at volden og kriminaliteten vi ser rundt oss i dag har Koranen som kilde i dens påbud om Kalifatet?

Med andre ord er jøder og kristne islams fiender. Hvis Svein Johansen har greie på hva som står i Fatah og Hamas grunnlover vil han finne at det meste går ut på å få Israel på havet. Fatah’s leder Mahmoud sier «Vi vil aldri akseptere en jødisk stat.» Stormuftien av Jerusalem – kamerat med Hitler – har uttalt at «Å drepe jøder er en religiøs plikt.» Den samme Mahmoud Abbas konkluderte i en studieoppgave at Holocaust ikke har funnet sted. Den forrige lederen for terrororganisasjonen Hamas sa på Palestinsk TV al-Aqsa : «Vi skal beseire Israel med guds (Allah) hjelp og du palestiner vil vende tilbake til hjemlandet. Med Allahs hjelp skal vi høste hodeskallene til jødene….» Hvem driver grov dehumanisering, Johansen?

Påstanden «Israels okkupasjon av territoriene er ulovlige og et brudd på folkeretten.» FEIL!

Israel gikk inn i territoriene i 1967 etter å ha blitt angrepet av alle sine naboer (6-dagerskrigen). Okkupasjon av områder under en væpnet konflikt er en akseptert og anerkjent lovlig tilstand i folkeretten og internasjonal praksis. Territoriene har aldri vært under palestinsk suverenitet da de var under jordansk kontroll . Det var ingen intensjon om å gjøre dem til en palestinsk stat.

Johansen nevner område C på Vestbredden. Alle avtalene mellom PLO (Palestine Liberation Organization) og Israel er lovlig inngått gjennom Oslo 2 –avtalen, Anex 3, med tilhørende vedlegg og særavtaler i påvente av opprettelsen av en palestinsk stat (noe den blir den dagen de oppfyller kravene i Montevideo- erklæringen). Oslo 2-avtalen er også bekreftet og underskrevet av norsk regjering. Alt er detaljregulert. Israel som en «okkupasjonsmakt» synes å være politisk manipulasjon eller juridisk akrobatikk.

Israels nærvær i Judea og Samaria, Vestbredden, skjer med avtalt full tilslutning fra det palestinske lederskapet som utgjør PLO. Mantraet «Okkuperte palestinske territorier» indikerer en hardnakket vegring av å erkjenne realitetene i Midt Østen i det som kalles Oslo-prosessen.

Folkeretten er summen av alle internasjonale avtaler mellom stater.

Fra Israels opprettelse i 1948 og frem til i dag har Israel vært, og fortsetter å være, den eneste medlemsstaten i FN som nektes retten til «suveren likhet» som er garantert i FN-paktens artikkel 2:1.

Ved å lese Svein Johansens ordgyteri , får jeg lyst til å si – jorda er flat, og rødt er grønt. Eller for å si det med Knudsen og Ludvigsen om Fiskehandler Torske «---var fargeblind – hain sjer itj forkjææl på mett og på dett.»

Har Johansen hørt fagene arkeologi og historie?

Ragnhild Heggdal