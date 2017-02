Levanger og utflytting av statlige arbeidsplasser

Venstre og regjeringspartiene presenterte nylig en offensiv plan for å lokalisere statlige arbeidsplasser i hele landet. Blant kommunene som blir nevnt som mulige vertskommuner for statlige arbeidsplasser, er Steinkjer som vertskommune for Landbruksdirektoratet og Stjørdal som vertskommune for en ny likestillings- og diskrimineringsnemnd.

At Stjørdal og Steinkjer lykkes i arbeidet med å bli nevnt som mulige lokaliseringssteder, skyldes nok i stor grad at de to kommunenes Senterpartiordførere har vært dyktige aktører i «det nasjonale politiske spillet». Ingen av dem representerer et av samarbeidspartiene som utgjør grunnlaget for styringen av landet, men både ordfører Gram (Steinkjer) og ordfører Vigdenes (Stjørdal) har vært aktive pådrivere for å trekke nye statlige arbeidsplasser til sine kommuner gjennom et målrettet og systematisk arbeid, blant annet gjennom å synliggjøre de to kommunenes fortrinn.

Jeg skulle gjerne gitt skryt til ordfører Robert Svarva (AP) og varaordfører Alf Magnar Reberg (SP) for å ha arbeidet like aktivt som deres kollegaer på Steinkjer og Stjørdal i arbeidet med å få skaffet noen av disse arbeidsplassene til Levanger. Likevel, når jeg ikke velger å gjøre det, har det sammenheng med at Levanger kommunes ordfører og varaordfører ikke har gjort noe som helst for å være aktive pådrivere for å skaffe nye arbeidsplasser til kommunen i forbindelse med denne utflyttingen. Svarva og Reberg har heller ikke drevet noen form for lobbyarbeid opp mot statlige myndigheter hvor de har skissert Levanger sine fortrinn.

I denne omgangen blir mer enn 600 statlige arbeidsplasser lagt utenfor Oslo, samtidig vurderes det å flytte ut eller nyetablere ytterligere 1200 statlige arbeidsplasser over hele landet. Det er derfor all grunn til å spørre ordfører Svarva og varaordfører Reberg: Hvorfor er ikke Levanger med og kjemper om å få disse arbeidsplassene lokalisert hit? Er det fordi dere mener at det er for mange arbeidsplasser i Levanger fra før?

Skal man være med i fordelingen av disse arbeidsplassene så kreves det faktisk at kommunens heltidspolitikere er «litt på». Det kan være krevende å nå gjennom med sitt kandidatur i et nasjonalt perspektiv, men de klarer det i Steinkjer og på Stjørdal. Hvorfor klarer man det ikke i Levanger? Jeg skulle ønske at kommunens politiske ledelse, ordfører Robert Svarva og varaordfører Alf Magnar Reberg, kunne heve blikket litt, hatt noen fremtidsvisjoner på området og skissert Levangers fortrinn for å få flyttet statlige arbeidsplasser fra Oslo til Levanger. De kunne meldt Levanger på i denne kampen. Det har de i alle fall ikke gjort så langt.

Karl M. Buchholdt

gruppeleder for Levanger Venstre