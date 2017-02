Ryggmargsrefleksen må si ja til sånt

Skal småsamfunn overleve er det avhengig av kreative sjeler som tør satse. På Ytterøy er det flere eksempler på det. Det beste er selvsagt hjørnesteinsbedriften Ytterøykylling, som er hovedgrunnen til at dette i dag er et samfunn i vekst. Men det må være flere brikker i puslespillet for at øysamfunnet i Trondheimsfjorden skal framstå som livskraftig. 7610 Rampa er en av dem.

Les også: Vil gjøre om herredshuset til pensjonat

Dugnadsprosjekt. Når du leser artikkelen om dem i dagens avis, fornemmer du at dette er næringsvirksomhet litt utenom det vanlige. De må også tjene sine penger for at butikken skal gå rundt, og de ansatte skal få sin fortjente lønn. Men Rampa er først og fremst et stort dugnadsprosjekt. Det viktigste formålet handler om å gi innbyggere, hytteeiere og andre tilreisende et oppholds- og serveringstilbud. Rampa er påskuddet for å ta søndagsturen til øya, eller muligheten til å være sosial en fredags- eller lørdagskveld.

Bekymret. Lørdag, da jeg fant en anledning til et besøk på Rampa, møtte jeg to litt småbekymrede ytterøyninger. Jon Audun Haukø i Ytterøy Eiendom og Dagrun Myhr, som er daglig leder i 7610 Rampa, følte ikke de fikk gehør hos kommunens folk. Rampa ønsker å utvide lokaler og starte med overnatting, og mener de kan klare det om de får overta det gamle herredshuset som ligger vegg i vegg.

Signalene de hadde fått i kommunen hadde gjort dem bekymret. Det var ingen umiddelbar tommel opp. Et alternativ for Levanger kommune, kunne Myhr og Haukø fortelle, var å rive bygget. Kommunen trenger tomt til brannstasjon eller parkeringsplasser.

Si ja! Det var heldigvis andre og mer positive toner å hente da lokalavisa tok kontakt med rådhuset på landsside mandag formiddag. Ingen ting er avgjort. De vil ha et møte med Rampas folk for å diskutere saken.

Det var godt å høre at vi fikk et annet svar enn det Haukø og Myhr fryktet. Men, det burde være en selvfølge. Ryggmargsrefleksen i ethvert rådhus bør være å si ja til slike initiativ. De må ikke lete etter argumenter til å si nei eller hale ting ut i tid. Det er lite som skal til for å oppnå ønsket om å framstå som en «ja-kommunen». Det første er at du må ville det. Og så gjøre det!

(Lederkommentar i Innherred 21. februar 2017)