Verdals politiske renommé

Media har det siste året, både lokalt og delvis landsdekkende, vært i økende grad preget av saker som skyldes politiske avgjørelser her i Verdal. Disse avgjørelsene har vært foretatt av de «regjerende» partier på saker som berører mennesker, grupper av mennesker og samfunnsinstitusjoner med voldsom betydning for livskvaliteten til oss samfunnsborgere. Sammen med «Lotto-Verdal» er disse saker av slik art at Verdal kommune sitt omdømme preges negativt, og har sunket kraftig!

Innlegg «Vi har ingen hemmelig samarbeidsavtale» Det er alvorlig i et åpent demokrati å rette slike usanne beskyldninger mot politiske motstandere, skriver samarbeidspartnerne i Verdal.

Hvordan har vår flotte «by» og bygd kommet slik hen at våre solide medborgere skjemmes og gremmes i stadig større grad?

Jeg tror (NB!) at en av flere årsaker kan være mangelen på politisk åpenhet, og dermed mangler debattene holdbare argumenter og verdisetting av argumentene. Når det «regjeres» på en hemmelig politisk avtale mellom to partier, så vil det automatisk dannes en opposisjon som kjemper mot denne politisk ukjente størrelsen. Ikke åpenhet og demokrati med det, etter min oppfatning.

Det medfører også at samme hva som fremføres i en sak, møtes det med personretorikk for å skjule de faktiske politiske størrelser. Og stemmegivingen følger ubrutt (!?) i de «regjerendes» rekker – uavhengig av hva som fremføres. Man er bundet av partivedtak i skjul. Dette følger ikke intensjonene i kommunestyre ordningen, og er langt unna min naive forestilling av hvordan demokratisk politikk skal og kan drives.

Ennå har vi flere saker som krever et engasjement fra våre politikere for å finne løsninger for enkeltmennesker som rammes av slike vedtak. Disse løsninger – og kommunens renommé – krever et samlet kommunestyre sin politiske vilje til å gjennomarbeide argumenter FRITT uten partipolitiske bindinger og avtaler. Dette må bli løsninger som tjener de mennesker våre politikere er satt til å ivareta interessene til, og ikke hensynet til hemmelige avtaler. Økonomien er en hard herre, men det vil alltid finnes økonomiske løsninger der det finnes vilje til å sette mennesker og samfunnsbygging foran politisk retorikk, så som «Ansvarlig økonomistyring»!

I forhold til hva, må man spørre da? Og Administrasjonen følger bare den ledende politiske vilje!

Jeg håper det er krefter innen de «regjerende» som motsetter seg denne form for «sentralisert demokrati», og bryter ut for å skape en slik demokratisk prosess som jeg her antyder. Det vil kunne gjenreise ikke bare tilliten til våre politikere, men også gjenreis den stolthet vi har hatt over å være borgere blant de solide Verdals innbyggere og deres byggende samfunnskraft. Vær en politiker som ikke svikter denne kraft, - som burde vært vårt kommunemerke og renommé fremfor «Lotto-bygda»!

Arne Leonhardsen