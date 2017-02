Flere arbeidsplasser til Levanger

Kommunestyrerepresentanter for Levanger Arbeiderparti, tillitsvalgte ved Nordenfjelske Papirarbeiderforening og ordfører Svarvas håndgagne menn, Svein Erik Veie og Stig Ove Sommervoll, gir i et avisinnlegg tilsvar til undertegnedes kritikk av ordfører Robert Svarva (AP) og varaordfører Alf Magnar Reberg (SP) i forhold til å skaffe Levanger en andel av de statlige arbeidsplassene som nå blir flyttet ut av Oslo.

Blant kommunene i Nord-Trøndelag som blir nevnt som mulige vertskommuner for statlige arbeidsplasser, er Steinkjer som vertskommune for Landbruksdirektoratet og Stjørdal som vertskommune for en ny likestillings- og diskrimineringsnemnd. At disse kommunene kommer i betraktning som mulige lokaliseringssteder, skyldes ikke minst at Senterpartiordførerne Gram (Steinkjer) og Vigdenes (Stjørdal) har lagt ned en betydelig innsats for å få noen av disse arbeidsplassene lokalisert til sin kommune.

Jeg skulle ønske Veie og Sommervoll kunne greie å skrive et tilsvar over «AUF-nivå», men det å si at ordfører Svarva (AP) og varaordfører Reberg (SP) har gjort en god jobb med å få en andel av disse arbeidsplassene til Levanger, er det samme som å si at Norske Skog har god økonomi.

Det er en ærlig sak at Arbeiderpartiet nasjonalt har vedtatt at de ikke skal foreta en omfattende utflytting av statlige virksomheter ut fra Oslo i denne valgperioden, men det kan da ikke være målet til en ordfører i et distriktsfylke som Nord-Trøndelag at Arbeiderpartiet nasjonalt skal nå målene som er fastsatt i deres nasjonale stortingsprogram om at alle statlige virksomheter fortsatt skal være lokalisert i Oslo, og enda mindre: At kommunen som han selv er ordfører i, ikke skal melde seg på i kampen om disse arbeidsplassene.

Man kan vel derfor trygt konkludere med at de statlige arbeidsplassene som ordførerne på Steinkjer og Stjørdal kjemper om, er arbeidsplasser som Arbeiderpartiets Svarva, Senterpartiets Reberg og deres respektive lokalpartier i kommunen fortsatt ønsker lokalisert i hovedstaden fremfor i Levanger.

Karl M. Buchholdt

formannskapsmedlem for Levanger Venstre