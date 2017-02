Verdal Teaterlag satte punktum med stil etter tre fulle hus i Olavshallen sist helg. 15000 publikum fordelt på 30 forestillinger har sett Levva livet. Teaterlaget har blitt en skikkelig millionbutikk etter å ha solgt teaterbilletter for 12 millioner kroner de tre siste år. Når de feirer jubileum neste år er det som en svært holden 50-åring. Det gir dem flest muligheter. Rikdommen kan også gå folk og virksomheter til hodet. Derfor er det viktige vegvalg man står overfor når laget skal videre.

Må prestere. De har lagt lista høyt, men har så langt unngått å rive. Publikum blir ikke mindre kresne når de lykkes så godt år etter år. Det blir heller ikke det profesjonelle apparatet rundt, enten vi snakker om det kunstneriske eller tekniske. Det er utviklende, men også innbringende, å være en del av dette. Derfor er det stor spenning og sikkert mye intern diskusjon om hva som skal være de neste satsingene fra Verdal Teaterlag.

Avsluttet med stil i Olavshallen og på Royal Garden Det ble trampeklapp og gode tilbakemeldinger etter tre fulle hus i Olavshallen i helga. Etterpå ble det avslutningsfest for 150 personer på selveste Royal Garden.

Lederen i teaterlaget, Lars Børre Hallem, demper forventningene til dem som mener laget skal overgå seg selv i publikumsoppslutning og omsetning. Neste år blir hovedoppsetningen en barne- og familieforestilling, som har langt på nær det publikumspotensial vi har sett de tre siste åra. Det skal ikke stå på kvaliteten, lover Hallem. Han understreker også rollen og ansvaret for å gi et tilbud om å få delta for de mange som melder interesse for å være med på eller bak scenen.

Det høres ut som en fornuftig tilnærming. Det er også grunn til å framheve rollen teaterlaget har tatt som støttespiller for andre. De har penger og vil gjødsle teatermiljøet i Verdal. Laget bidro i 2016 med rundt 300000 kroner i rene penger. Det ble gitt bidrag både til Innspells ungdomsforestilling Bandadrittene, Scene Midts oppsetning Kabaret Kongerike og skogsteateret «En medtsåmmårnattsdrøm» med Teater Framdrift. Dette er en raushet som det er all grunn til å framsnakke i håp om at det fortsetter.

Teaterbygda. Det er ikke lett for noen å gjenta helgas bragd i Olavshallen. Det blir lagt merke til. Jubelhelga i Trondheim var entusiastene vel unt etter måneders hardt gratisarbeid til glede for oss publikum. Se heller ikke bort fra at ei slik helg er en god investering for det som kommer. Verdal er den ubestridte teaterbygda i Nord-Trøndelag. Neste år er vi ett Trøndelag, og da handler det om så raskt som mulig å befeste seg som det fremste teatermiljøet i regionen.

(Lederkommentar i Innherred 28. februar 2017)