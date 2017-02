Samarbeid om åpenhet og demokrati

Litt av en begivenhet - så ble en altså beæret med et slags tilsvar! Bjørn Iversen, Silje Sjøvold og Tor Petter Abelsen vil ikke ha det på seg at de har samarbeidsavtale som er hemmelig.

Og ja, jeg må gi dem rett i at den 12 siders avtalen ser ut til å være presentert for oppmøtte inklusive presse i et møte på kommunen den 25. september 2015. Jeg beklager at jeg ikke husket dette i farten, men trolig har festet meg mer med annen omtale der avtalen er angitt som i hvert fall delvis hemmelig. At den mulige lille feilen fra min side skulle fortjene slik voldsom utmaling og kritikk fra de «regjerende» er jo imidlertid først og fremst veldig komisk og artig!

En så omfattende og viktig avtale for kommunens innbyggere synes jeg imidlertid også burde vært mulig å finne igjen på kommunens nettside, men jeg har i hvert fall ikke funnet den. Hvorfor ligger den ikke der?

Hemmelig avtale eller ikke var ikke noe hovedpoeng i mitt innlegg. Det langt viktigere er at avtalt omfattende politisk samarbeid mellom to store og viktige partier som Ap og Høyre reiser seriøse spørsmål omkring åpenhet og demokrati. Store politiske avgjørelser skjer på «bakrommet» før det kommer til åpen, offentlig debatt i kommunestyret. Konstellasjonen gjør det mulig for avtalepartene imellom å avklare hvordan åpen kritikk skal møtes på en samkjørt måte, som lett kan oppfattes som «stygg».

Vårt lands styringssystem er basert på et maktfordelingsprinsipp ut fra filosofien om at for stor konsentrert makt er uheldig. Dette med enkeltmennesket i samfunnet som utgangspunkt. Ansvaret for å ikke bygge opp for konsentrert makt burde også påligge lokale kommunepolitikere fra toppen av.

I Verdal har det utvidete ett-partistyret kjørt kommunen inn i en økonomisk krise, og herav en skole- og omsorgskrise. Innbyggerne har altså fått en forverring på kommunens basistjenester samtidig som demokrati og åpenhet er redusert!

Det er da en begynner å spørre om ikke slike politikere har noe grunnleggende galt i sine prioriteringer og holdninger.

Nils Georg Leirset

Liberal