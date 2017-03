Det er ikke vanskelig å beklage

På nettet onsdag 21. dm. kommer ordfører Bjørn Iversen, varaordfører Silje Sjøvold og formannskaps medlem Tor Petter Abelsen med en tilbakevisning av påståtte hemmelig politiske avtaler. Dette som tilsvar til Nils Georg Leirset og undertegnede sine innlegg tidligere i uken.

Heldigvis synes det meg lettere å beklage et forhold om jeg har kommet i skade for å videre bringe feilaktige opplysninger, en det var å be om unnskyldning til Verdal sine eldre. Opplysninger om en såkalt hemmelig politisk avtale er så alminnelig kjent, at grunnlaget for en slik påstand ikke falt meg inn å sjekke med ordfører eller medskribenter. Men som det påpekes; Jeg var tidligere politisk kommunestyrerepresentant. Men mitt engasjement og vilje til å delta til forbedring for samfunn og folk i Verdal, er ikke minsket like fort som min helse.

Det som forundrer meg, og mange som følger det politiske liv i Verdal, er den bokstavelige samstemmighet som utøves av de samarbeidende partier ved avstemning. Det finnes ingen sak hvor stemmegiving ikke følger grensene mellom posisjon og opposisjon. Det mellom partier som tradisjonelt er regnet som politiske motstandere. Har samarbeidspartenes representanter oppgitt sin identitet og egenvurdering for å gå opp i den store helhet? Det er mer skremmende enn om det er en «hemmelig» avtale!

For øvrig bør det minnes på at avtalen ble inngått med begrunnelse for en fast og stødig økonomisk styring. Noe som kunne trenges den gang. Nå bruker man penger på lys til promenader, doble tilskudd til idretten og til opprusting av parkanlegg. Finansiert ved å legge ned skoler og sykehjemsplasser, blant annet.

Jeg må tilstå. Jeg finner det vanskelig å være ærlig i min beklagelse for muligens å ha videreformidlet en uriktig opplysning, ovenfor partier som ikke er i stand til å beklage ovenfor de eldre for de påførte ekstra belastninger. Konsekvenser av den økonomiske politikk som har vært ført av disse samarbeidspartier – i enstemmighet. Med eller uten avtale.

Arne Leonhardsen