Gi meg toglinje heller enn flystripe!

Tenk om du kunne sette deg på toget i Bergen sentrum og være på Jernbanetorget i Oslo fire timer seinere? Fire timer til lesing, til å nyte utsikten. Kanskje spise litt mat. Fire timer uten transport til og fra flyplass. Uten sikkerhetskontroll og tannkrem i små plastposer. Fire timer uten stress. Med lyntog kunne vi fått en slik virkelighet. Og, ikke minst: vi kunne befridd Norge fra den tvilsomme æren det er å trone på toppen av lista over europeiske nasjoner hvor det flys mest innenriks.

Framtiden i våre hender lanserte nemlig denne uka en rapport som viser at nordmenn i snitt flyr 2,9 tur-retur flyreiser innenlands årlig. Sverige kommer på andreplass med 0,8. Dette er rett og slett uholdbart. Vi veit at flyturer er det mest klimafiendtlige vi gjør. En tur på halvannen time tilsvarer omtrent et halvt års gjennomsnittlig forbruk med personbil. Dette er på den ene siden deprimerende. På den andre siden er det oppløftende å tenke på hvor effektivt vi kutter utslipp når flyreising begrenses! Derfor mener vi i Grønn Ungdom at det å bygge en ny rullebane på Gardermoen er en gal prioritering. Det er en prioritering for fortida.

Å investere i høyhastighetstog i Norge ville vært en investering for framtida. En investering som ikke bare vil kutte klimagassutslipp, men som også vil gi forretningsreisende og pendlere en mer behagelig hverdag.

Anne S Lindblad Stokke

Grønn Ungdom Nord-Trøndelag