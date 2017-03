Spørsmål til Atle Vikan

Lørdag 25. februar har Senterpartiveteran Atle Vikan et innlegg på trykk i avisa Innherred der han utfordrer flertallspartiene i Verdal på flere områder og i mange retninger – spesielt med henblikk på fortiden.

For min egen del, all den tid jeg ikke var aktiv politiker eller aktør i det politiske liv på 1990-tallet, vil jeg ikke gå inn i detaljene i en offentlig debatt som gikk for 20 år siden. Jeg sitter imidlertid igjen med spesielt to inntrykk etter å ha lest Vikans artikkel; én slutning og ett spørsmål.

Nummer én: Jeg slutter av Vikans innlegg at den gamle lederen av hovedutvalget for helsesaker er enig i at den retningen som et enstemmig kommunestyre har vedtatt for det fremtidige helse- og omsorgstilbudet i Verdal kommune er riktig. Jeg vil derfor gi Atle Vikan honnør for å ha vært fremsynt, og han skal ha skryt for å ha vært såpass fremsynt at han - blant flere - allerede for 20 år siden begynte å snakke om det som i dag er i ferd med å bli politikk i Verdal kommune.

Dette leder meg over på spørsmålet jeg sitter igjen med etter å ha lest Vikans artikkel. Blant annet av bildene tilknyttet saken kan vi se at Senterpartiet satt i en stor flertallskoalisjon i kommunestyret, som både hadde ordføreren, varaordføreren og lederen i hovedutvalget for helsesaker. Derfor blir jeg en smule forvirret når Vikan legger skylden på mindretallet – på 1990-tallet var dette blant annet Arbeiderpartiet – for at ideene til Vikan og hans koalisjonspartnere ikke ble satt ut i live allerede den gangen.

Når Senterpartiet satt i en storkoalisjon, og som ledende parti i et flertallsstyre, med både ordfører, varaordfører og hovedutvalgsleder: Hvorfor gjennomførte ikke Vikan og hans parti den politikken de tydeligvis allerede da mente var riktig?

Arild Pedersen

Gruppeleder

Verdal Ap