Stiklestad-presten kan bli ny biskop

Det er en viss sjanse for at neste biskop i Nidaros har en sterk forankring på Innherred. Selv om domprosten i Nidaros, Ragnhild Jepsen, pekes på som å ligge hestehodet foran de andre, er det ingen grunn til å avskrive vår egen prost, Nils Åge Aune. Han kan godt bli den som etterfølger Tor Singsaas som biskop i Nidaros. Det blir en spennende prosess å følge fram mot Kirkerådets sommermøte i Trondheim i juni. Det er da avgjørelsen faller.

Nils Åge Aune er kandidat ved bispevalget Prosten i Sør-Innherad får konkurranse av tre kvinnelige proster. Tor Singsaas sin etterfølger som biskop i Nidaros blir utpekt før sommeren. Nils Åge Aune har takket ja til å være med i kampen om en plass på toppen av bispedømmet. Han har klare mål for hva han vil, og hvordan han ønsker å bruke posisjonen til å utvikle kirka i retningen han ønsker. Spor av dette har vi allerede i Aunes virke som prost i Sør-Innherad. Det er mange som synes det er spennende og utviklende det som har skjedd i prostiet i hans tid. Det framstår som nytenkende og moderne både i form og innholdet. Nils Åge Aune er veldig tydelig på at kirka skal oppfattes å stå på «de utsattes side», som han sier. Kirka må tørre å ta parti selv om det i visse kretser vil bli oppfattet som feil, og den må også tydelig kunne si ifra til myndigheter og krefter i samfunnet som bidrar til en utvikling som den mener virker motsatt. En kirke som skal tekkes alle avskygninger og alle holdninger er ikke den kirke som Aune vil gå i spissen for. Det er en god egenskap.

LIVSSYN «Dette er etter mitt skjønn en fullstendig kortslutning» Nils Åge Aune mener vi alle bør synge «Deilig er jorden», og synge den som en protestsang. Under Aunes ledelse har Sør-Innherad prosti tatt rollen som brubygger mot andre kulturer og religioner. Det er de siste åra lagt mange byggeklosser i det økumeniske fellesskapet i regiongen, både mellom ulike avskygninger av kristendommen, men også mot andre religioner. Nils Åge Aune har flere ganger, i offentlig sammenheng, framstått som en nysgjerrig prost som ikke selv har alle svarene, men som har søkt etter dem både blant annerledes troende og «vantroe». Det er en form for åpenhet som jeg synes det er verdt å framheve.

Stiklestad. Den nye biskopen tiltrer i løpet av høsten 2017. Står den yrkeslivet får vedkommende en sentral rolle under det store jubileet i 2030. Det som da skal skje på Stiklestad er stort for nasjonen, for Nidaros og ikke minst for lokalsamfunnet. Det hadde ikke vært så dumt om det var den den tidligere Stiklestad-presten og dagens prost som hadde vært den som hadde fått stått i spissen for dette.

2. mars 2017