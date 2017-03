Virkelig revolusjon / faktisk revolusjon

Når du søker deg selv og dine drømmer vil du finne mange «våpen» som står ved sin side.

Jeg overlever ikke bare for deg, men for å oppfylle også din drøm. Ikke spør meg om min, for nå er jeg i min store krig. Jeg slåss på flere måter for at håpet ikke skal dø.

Hvert ord jeg har skrevet kan jeg huske. Historier om folk jeg var harme på, men som jeg jeg begravde mellom linjene.

Hvor er jeg i dag? Jeg er her og slåss fortsatt. Jeg kan ikke gi opp etter at jeg forlot jeg landet mitt. Noen ganger følte jeg at drømmen ikke kan overleve, at jeg må glemme å bli forfatter.

Jeg skriver nå for å fortelle verden om frihet, om folk som mistet alt, men ikke håpet. Du har mest sannsynlig aldri vært i en krig, men du har sikkert opplevd at noen dreper dine drømmer. Den følelsen har du sikkert prøvd.

Kjærlighet er frihet, og kjærlighet er livet. Det blir ikke frihet hvis du ikke når drømmen du har slåss for. I de demokratiske landene tror jeg først på den personlige friheten, og at den beskyttes mot urett.

Hvis du tenker at mitt folk i Syria har slåss for friheten og for sitt land, tar du feil. For jeg kan ikke tro at vi etter seks år med krig og millioner av døde er et fritt land. Jeg kan ikke se sporene av frihet og frie liv her.

Dessverre kan jeg ikke fortelle deg klart om friheten. Det lille ordet som vi mistet, ordet som betyr ikke å frykte og som du må slåss for å oppnå i dine drømmer.

Revolusjon er kunnskap om sannheten. Når livet ikke bare betyr mat og drikke, ikke bare et varmt hus... Revolusjon er når kan du fortelle deg selv sannheten, og ikke er redd for noen ting. Når du blir den personen, som skriver dette selv om det kan bli det siste.

Et fengsel er ikke bare en lukket dør, fengselet er også mørket inni deg. Du blir i fengselet så lenge du er redd. Du lukker din stemme og ditt smil for din for bøddelen om morderen som tar dine drømmer.

Krigen tar aldri slutt, krigen er på innsiden av deg, som du kan ikke løpe bort fra. Fordi den er med deg, og den eneste fienden din er frykt.

Husk at revolusjonen alltid starter når du vet hva frihet betyr. Begynn med deg selv, jeg vil starte med min revolusjon og slåss når noen vil drepe min drøm.

Reem Alatasi

Flyktning fra Syria. Bosatt i Verdal. Utlplassert på språktrening i lokalavisa ukentlig.