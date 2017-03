Ser av diverse medieoppslag at Høyre og Venstre i Levanger kritiserer ordfører Svarva og varaordfører Reberg for at de gjør alt for lite for å få statlige arbeidsplasser til Levanger. Høyre foreslår til og med å ansette en person som kan være i Oslo og «lobbe».

Jeg trodde at utflytting / etablering av statlige arbeidsplasser ble bestemt av regjering og storting, og ikke av lokale ordførere / varaordførere, selv om disse selvsagt skal argumentere for sin kommune.

Så vidt jeg vet har både Høyre og Venstre representanter fra Nord-Trøndelag på Stortinget. Jeg har ikke lagt merke til at hverken Agdestein fra H eller Skjelstad fra V har fremhevet Levanger som aktuelt sted for slike arbeidsplasser. Derimot har de ofte nevnt Steinkjer som aktuelt sted for diverse virksomheter. Jeg regner med at begge har rimelig god adgang til statsråder og regjering. Det er vel slik at de som representerer et fylke skal jobbe for alle kommunene i fylket?

Steinkjer har sikkert behov for drahjelp når Trøndelag blir ett fylke, og mye vil havne i Trondheim, men likevel har kanskje Høyre lokalt i Levanger, og som representerer regjeringspartiet, en jobb å gjøre i forhold til sine representanter på Stortinget? Det samme med Venstre som er støtteparti med stor innflytelse. Det er som ordtaket sier at; «det er ikke særlig lurt å kaste stein når en selv sitter i glasshus».

Hans Heieraas

Levanger SP