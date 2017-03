Nord-Trøndelags landbruk i endring

Nord-Trøndelag er et landbruksfylke med stor utvikling, på de siste 10 årene har presisjonslandbruket og melkeroboten kommet. Den nye teknologien gjør at vi får mer ut av de ressurser vi har og som sørger for at vi opprettholder produksjon selv om store areal blir nedbygd hvert år.

Vi ser også blant oss unge ønskes disse nyskapningene velkommen, men det å slippe til som ung gårdbruker er ikke bestandig like enkelt. Både politikk, alder og lønnsomhet kan virke som motstand når man skal ta viktige avgjørelser før en eventuell overtagelse.

Det skjer positive endringer på utdannelsesfronten. Både Val og Mære videregående skole har investert i nye moderne fjøs og dette er skoler som har ett godt fokus på nyskapning. Det å tenke framover er avgjørende for et effektivt og miljøvennlig landbruk i framtida. På Mære har de planlagt utbygging av solcellepaneler på skolebygg for å være selvforsynt med strøm som igjen gir elevene informasjon om hvilke muligheter de selv har senere.

Innen forskning skjer det også en del innen landbruket i Nord-Trøndelag. På Kvithamar i Stjørdal har det siden 1923 blitt forsket og utprøvd nye plantevekster som er mer egnet for det utfordrende klimaet vi har her i Nord-Trøndelag.

Denne forskningen bidrar også med at vi får utnyttet resurser bedre og som igjen fører til et bedre landbruk.

Hvis vi ser litt mer på landbruket i Nord-Trøndelag så ser vi at de siste 10 år har jordbruksarealet krympet med over 35000 dekar som tilsvarer ca 5000 fotballbaner (SSB). Til tross for dette har bønder i Nord-Trøndelag klart å opprettholde kornproduksjon, men med tanke på befolkningsvekst så trenger vi økning og skal vi fortsette å bygge ned mer matjord vil det bli nedgang i produksjonen etter hvert. Vi ser også at flere kommuner har foreslått å bygge ned matjord enten for vei, handelsvirksomhet eller industri. Dette må ikke forekomme.

Når vi nå ser at landbruket er i endring mener Nord-Trøndelag bygdeungdomslag at en videre satsning på unge er en forutsetning for landbrukets framtid i fylket.

Stig Hofstad

Bygdepolitisk nestleder i Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag