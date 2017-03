Det er positivt dersom Regjeringas planer om statlige arbeidsplasser utenom Oslo blir realisert, selv om det neppe veier opp for den massive sentraliseringa Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ellers gjennomfører.

Regjeringa har lagt et nytt valgdirektorat til Tønsberg med ca 30 arbeidsplasser. Når denne saken var ute til høring, behandla i formannskapet i Levanger i sak 79/10, foreslo SV følgende:

«Formannskapet ber Rådmannen legge fram en sak om eventuell lokalisering av sentral valgenhet i Levanger.»

Dette forslaget fikk bare SVs stemme .Både dagens ordfører Svarva og varaordfører Reberg var til stede og stemte imot, det gjorde også representantene fra Høyre og Frp. At Høyre stemte imot ser i ettertid litt merkelig ut når Høyre ifølge Innherred (25/2) nå vil ha Andreas Jensen Hjelmstad som fast lobbyist i hovedstaden.

At ordfører og varaordfører nå får kritikk for å være for passiv i forhold til statlige arbeidsplasser utenom Oslo, er ikke overraskende. Undertegnede tok opp dette i en interpellasjon i kommunestyret 19/10 2016, og ordføreren uttrykte da i sitt svar at denne saken ikke kom før etter jul. Det har han jo rett i, men det gjelder å være tilstede når toget går. Det er å håpe at den politiske ledelsen kommer på banen nå.

Jostein Trøite

kommunestyrerepresentant for SV