Feil informasjon om «trygg økonomisk styring»

Arbeiderpartiet sine Arild Pedersen og Bjørn Iversen har i lokalavisene offentliggjort sitt syn på de utfordringer Verdal kommune står ovenfor. Og bekjentgjort sin egen tro på den fortreffelighet og trygghet de kan gi Verdal sine borgere. Vel og bra.

Det er to alvorlige forhold som jeg da vil ta opp, da det også er tydelig i dette skrivet, at de har hatt en langsiktig målsetning med sin økonomiske styring.

Først er jo befolkningsendringen. Det faktiske forhold er at ungeflokken blir mindre, og eldre blir mange flere. Faktisk fra 9 prosetn av befolkningen i dag til 19 prosent om 40 år. Og kurven er brattest fra dagsdato og det nærmeste 10 året. Dette har vi vist og omtalt offentlig i hvert fall siden 1990-åra. Vi har tall for det og denne utvikling sin økonomiske utslag på stat- og kommunebudsjetter. Og alle regjeringer har arbeidet med å finne tiltak, som kunne bedret denne økonomiske situasjonen for de ansvarlige i kommunene, for å bygge ut og drifte skoler og eldreomsorg. Svaret ble; Større enheter – kommunesammenslåing. For staten har ikke en uendelighet av penger, særlig ved at man fikk så mange nye eldre å ta omsorgen for -ca. 20 prosent dyrere.

Så nå konkluderes det med «at vi er en mellomstor distriktskommune som stadig taper reell økonomisk handlefrihet, som følge av statens inntekst- og tilskudds regimer.» Noen man for et år siden jo hadde så veldig god råd til å fortsatt plassere seg i, ved å nekte kommunesammenslåing. Ja, man hadde god nok råd til å finne inntil 30 millioner ekstra til oppbygging av nye kontorer med fagfolk. Så skryter man av å ha skåret budsjettene med ostehøvel, pålydende 40 millioner frem til ut 2015. Og man forbauses, ser jeg, av at ISK (Interkommunale selskaper) må følge selskapslovene og ikke kommuneloven.

Alt dette ble advart mot, og avvist av de herrer!

Så til den direkte forvrenging av virkeligheten. Man klaget, blant annet, over at ekstramillioner gitt av regjeringen til ekstra lærere ble avsluttet helt etter planen - en tidsbegrenset prøveordning. Regjeringen påla altså «innskjæringer»! Så kommer man til 2016, hvor driften går i minus, men regjeringen gir ekstramidler for bosetning av flyktninger (som varer kun i maks 5 år), og man oppnår store ekstra skattemidler. Begge som etterbetaling. Da tar man æren for å ha skapt et solid overskudd på driften!? Salige hovmod!

Deres fremstilling er muligens politikk og retorikk. Men jeg personlig synes dette er en styggere form for feilinformasjon en det å eventuelt komme i skade for å inneha (og videre formilde) noe som kan være en feilinformasjon.

Min forståelse av Arbeiderpartiets innlegg er;

Verdal blir ikke i stand til å svare for sine forpliktelser ovenfor hverken unge eller gamle over tid. De «regjerende» er alt for opptatt i å forsvare og virkeliggjøre sine visjoner om en egen bydannelse av Verdalsøra, på bekostning av borgerne i bygda. For «Trygg økonomisk styring» baserer seg på luftig retorikk uten reell dekning i hva som faktisk velges prioritert. Skolenedleggelser! Innføring av legde-system hvor syke og døendes eldre sendes hjemmefra til sykehus, til dagligstuen på eldresenter, hjem igjen og så til institusjon!

Det kun bortforklares.

Arne Leonhardsen