Lytt til erfarne martnasfolk

Marsimartnan i Levanger er vel overstått. I år var det på mange måter et vellykket arrangement. Særlig lørdag var det mye folk i byen. Da var det også mange fornøyde å se på begge sider i martnasbodene. Både de som forsøker å få deler av sitt utkomme av å være på martnan. Og de som var der for å gjøre en god handel.

En historie verdt. Marsimartnan er verdt å ta vare på. Den er unik på sitt vis. Det er det eneste arrangementet av sitt slag i vårt nærområde. De historiske linjer går mange hundre år tilbake, fra da Levanger var etablert som det viktigste handelsstedet i regionen. En møteplass og et knutepunkt for dem som kom for å selge eller bytte sine varer, fra nord og sør, fra øst og vest.

I moderne tid strekker vintermartnastradisjonen seg tilbake til slutten av 80-tallet, da daværende redaktør Magne Magnusson og hans medarbeider Laila Aunet fikk ideen om å gjenoppta den gamle martnastradisjonen på denne årstida. At ideen var god og verdt å gjennomføre har vi fått bekreftet i år etter år etterpå. På sitt beste er også den moderne marsimartnan en fest fra ende til annen for kultur, handel og folkeliv. Det og samtidig minnes de historiske bånd øker verdien, for lokalsamfunn og tilreisende.

Sårbar tid. Midtvinters i Trøndelag er ei tid på året som kan være lunefull. I år var man ekstra heldig med været. Det var sol fra knallblå himmel gjennom nesten hele martnan. Med snø i gatene og temperaturer litt under null grader var det ypperlig for den slags aktivitet. Men vinterværet kan ingen ta for gitt. Vi har også opplevd øsende regn eller med sprengkulde.

Dette bringer meg litt over tidspunktet for Marsimartnan. Hvorvidt den klaffer med skolenes vinterferie eller ikke utgjør en stor forskjell. Årsaken til at det skifter fra år til år er samkjøringen med andre vintermartnaer. Er det god nok grunn til å fortsette med det, eller kan Røros, Levanger og Østersund legge opp arrangementet mer som det passer den enkelte? Karl Laugsand fra Ytterøy tar i dagens avis til orde for at Marsimartnan bør legges fast til skolens vinterferie.

Jeg tror at komiteen gjør lurt i å lytte til og vurdere det gode rådet fra den erfarne og populære martnasselgeren.

(Dagens leder i Innherred 7. mars 2017)