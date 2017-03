Denne utfordringen må Ap-kritikeren svare på

Tidligere gruppeleder for Verdal Frp, Arne Leonhardsen, har i avisa Innherred torsdag 2. mars et innlegg på trykk der det fremsettes ramsalt kritikk av Arbeiderpartiet og av endringsprosessene innenfor skole- og helsesektoren i Verdal kommune.

I likhet med de andre mindretallspartiene i Verdal kommunestyre underkommuniserer den tidligere Frp-politikeren det tunge, underliggende utfordringsbildet som gjør endringene nødvendig. I rekken av uforståelige påstander mangler samtidig synliggjøringen av en alternativ kurs fra den tidligere Frp-politikeren.

For å illustrere de tunge, underliggende utfordringene på en tydelig måte har jeg derfor valgt å legge to ganske talende figurer ved dette innlegget.

I «figur 1» kan vi se den grafiske framstillingen av økningen i antallet mennesker over 80 år i Verdal kommune fram mot år 2040.

I «figur 2» kan vi se en grafisk framstilling av nedgangen i elevtall i grunnskolen i Verdal kommune fram mot 2021.

Disse to grafene viser at dersom Verdal kommune fortsetter å drifte skole og eldreomsorg etter dagens modell, vil vi om 5-10 år oppleve å ha en voldsom underkapasitet i eldreomsorgen og en voldsom overkapasitet på skolestruktur. Samtidig vet vi at inntektssystemet fra staten til norske kommuner stadig strømlinjeformes inn mot den type endringer i befolkningssammensetning som disse to grafene tydelig viser at også Verdal kommune opplever.

På bakgrunn av det kritiske innlegget blir mitt spørsmål til den tidligere Frp-politikeren derfor følgende:

Hvordan ville Fremskrittspartiets Arne Leonhardsen ha løst denne utfordringen?

Arild K. Pedersen

Gruppeleder

Verdal Ap