Hvorfor kommer bybussen for seint til toget?

Det drives kampanjer for å få folk over på buss, og sannsynligvis også for å skaffe kunder til selskapet.

Da er det veldig merkelig med rutetidene. Er det virkelig ingenting å gjøre med at ankomst jernbanestasjonen på Levanger er helt i samme minutt som Trønderbanen har avgang?

Tirsdag skulle vi ta tog til Trondheim kl. 17.06. Buss fra Magneten skulle være på stasjonen 17.05., men var ikke der før ca 17.10. Toget var selvsagt akkurat dratt. At slike forsinkelser kan forekomme, er forståelig, men hvorfor ikke legge inn en trygg margin slik at vi kan stole på at vi rekker toget? Vi måtte ta buss hjem igjen, og hente bilen og kjøre til Trondheim. Dumt for oss, for miljøet, dumt for NSB og dårlig reklame for bybussen.

Når en skal ta buss til byen for å ta tog sørover eller nordover, må en på flere tider på dagen ta buss en time før togavgang for å være sikker på å nå toget.

Det er kanskje en forklaring på mange tomme busser?

Er det virkelig ikke mulig å gjøre noe med dette?

Frustrert passasjer