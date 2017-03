Med røtter i fortid og et blikk rettet framover

Forleden dag hadde alle landets aviser, på nett og papir, sin årlige vareopptelling. Det skjer endringer overalt. Avisene er heller ikke skjermet Jeg har ikke før, gjennom mine 35 år i bransjen, opplevd at forandringene kommer så raskt, på så mange fronter og måter som er vanskelig å forutse. Ingen vet hva morgendagen vil bringe.

Våre røtter. Lokalavisa Innherred kan feire sitt toårsjubileum om noen måneder. Men vi har en arv å ta vare på, en historie som strekker seg 169 år tilbake i tid, til revolusjonsåret 1848. Da tok boktrykkeren Andreas Kjølstad med seg familie og nødvendig utstyr fra østlandet til Levanger. Han startet Nordre Trondhjems Amtstidende. Lokalavisa i Verdal ble startet opp 52 år senere, i år 1900. Å ha slike røtter forplikter.

Utviklingen i nyavisa er noenlunde som forventet når vi ser på lesertall og avisopplag. Antallet lesere på papir og nett er faktisk litt høyere enn sist vi målte. Papiropplaget går ned, men vi er i ferd med å snu nedgangen fordi stadig flere oppdager muligheten for å lese alt vår innhold digitalt. Min spådom er at vi vil ha enda flere lesere og flere abonnenter ved neste korsveg.

Inn i framtida. Jeg er optimistisk fordi jeg ser at folket ønsker å følge med på det som skjer gjennom lokalavisa. Det får vi daglig bekreftet i kontakt med dere lesere. Jeg opplever en voldsom interesse for å holde seg oppdatert om det som skjer. Folk flest, de jeg møter, er opptatt av spørsmål i kommunale organer, hvordan det går i vårt næringsliv og hva som tilbys av aktiviteter og opplevelser fra kulturlivet. De melder fra og forventer at lokalavisa er på når det skjer ting som er verdt å omtale, eller forhold som det er grunn til å undersøke nærmere. Flere av mine redaktørkolleger gir uttrykk for misunnelse når de ser hvor omfattende og bred den lokale debatten er i Innherreds spalter og på nett. Vi vil legge til rette for at dette fortsetter.

Alt dette gjør meg overbevist om at lokalavisa i nåværende form er liv laga, og godt rustet til å møte det som måtte komme. På eget og mine kollegers vegne lover jeg at vi skal stå på for å innfri de forventningene dere har til oss. Ta gjerne kontakt hvis du har synspunkter på ting jeg har vært inne på her, eller om det er andre spørsmål du ønsker å drøfte med oss. Du er velkommen!