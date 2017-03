Skolestruktur, økonomi og politiske valg

Arbeiderpartiets gruppe leder i Verdal, Arild Pedersen synes jeg er ramsalt i kritikken av AP. Det samtidig som rådmannen i Verdal har lagt frem en utredning om skolestrukturen i kommunen til høring. De henger begge sammen, og jeg skal forsøke å gjøre klart hva jeg mener har vært gjort feil, og hva man kan/må gjøre!

For en som leser budsjettet og ikke hører så mye på politisk retorikk, så vet man at Verdal har en økonomi som er meget krevende, og i økende grad så. Til tross for ekstrapenger fra regjeringen siste året. Med de planlagte utbygninger av eldreomsorg og nye skoler, vil Verdal ha en gjeldsbelastning som er dobbelt så stor som Levanger i forhold til inntekten. Det hvis disse planer blir iverksatt! Og i det ligger et grunnlag for en massiv økning av eiendomsskatten også her i Verdal.

Situasjonen er så krevende at jeg kritiserer ikke partier eller politiker, men de handlinger som har ført oss hit. Det kan jo tenkes at noen mennesker lærer om konsekvenser. Av valg og følelser som er «feil» styrte.

Willoch brukte til stadighet «tæring etter næring»! Og fremsynthet. Man trenger ikke å være synsk for å skjønne at etter gode tider kommer det også dårlige tider. Man har hatt tall for hvor mange barn som fødes og bor her i Verdal i årtier. Så utviklingen som nå er kommet har vært kjent – LENGE! Samme med den såkalte «eldrebølgen»! Men man har ikke regulert den elva man driver ned gjennom, men hives nå frem og tilbake i stryk og grunner. Elva - økonomien – bestemmer nå alene!

Man ble «tvunget» til å legge ned sykehjemsplasser, og hadde ikke økonomiske reserver til å la en dødssyk mann få dø i fred. Sendte ham rund omkring, la ham på dagligstue mv. Slike omsorgsavvik oppstår grunnet økonomisk tvang. Nå står man opp i hvilke, og hvor mange skoler som skal nedlegges. Vi har kun to valg etter mitt syn. Økonomien krever at vi må ta ansvar og velge den struktur som gir best økonomisk resultat – altså, 2A! Den er også lettest politisk og arbeidsmessig.

Alternativet er mye mer krevende og belastende for de «regjerende». Fullstendig sanering av økonomien. Kutt alt som ikke er lovpålagt, og konsentrer seg om barn og eldre. Resten bør gå til nedbetaling av gjeld. Gå igjennom bemanningen i administrasjonen og rasjonaliser.

Man har brukt «ledige lånemidler» til investeringer, slik at drift har gått til finanskostnader og ikke til «ordinær» drift. Det er som at far går på pub med lønna, og mor må betale hans lån med husholdspenger.

Denne måten å sanere økonomien på, vil få «pepper» fra folk og organisasjoner med mer makt enn oss i dalføra innafor! Etter mitt syn er dette konsekvensene av å satse på å gjøre 15000 innbyggere til en egen by. Med en rådmann for hver 3000 innbygger. Det isteden for å bli en bydel i en storby med ressurser til å holde bygda levende.

Kritisere uten å komme med forslag til løsninger i det jeg oppfatter som en meget alvorlig situasjon for Verdal samfunnet, er kanskje greit for de som føler seg ført bak lyset av de politiske løfter. Vi andre bør se oss om etter alternativer, for sanering av økonomien er så krevende, at jeg tror de fleste vil kvie seg for de påfølgende konsekvenser for folk og organisasjoner. Og økonomien krever altså 2A som beste valg.

Kan man berge bygdene med de påfølgende konsekvenser?

Vi kan arbeide sammen for å oppnå det, hvis vi vil bo og leve her med våre barn. Men det krever at den ansøkte montessoriskole i Volden blir godkjent av kommunen, og ikke planlagt stoppet grunnet kommunens økonomiske situasjon. Montessori har en pedagogikk som er skreddersydd for å kunne bruke på fjernundervisning, også for små barn. Via internett og foreldre kan den daglige læring foregå i lek og oppgaver. Kombinere det med samlinger av forskjellig typer. Ukentlige dagssamlinger så vel som flere dager på rad. Planlagt kan da foreldre sikre barnets trygge reise til og fra skolen. Godkjennelse av en slik ordning forutsetter at man har utbygd internett med større bredde, og at Direktoratet får en opplæringsplan de kan godkjenn. Skolen kan ha internett elever i tillegg til de som nå er søkt plass for.

NTE anslo utbygging av fiber bredbånd til Sandvika og Vera til ca. 23 millioner uten egeninnsats/dugnadsarbeide. Og det vil gi mobiltelefon og!

Trenger du motforestilling? Ta bilen og noen barn og reis fra Verdal til Vera. Vær der i god tid før 0830! Så kjører du ned kl. 1430. Middag kl. 1730 for din 5 åring. Gjør det til barnet er utbrent! Med skolebuss vil det gå fortere. Det er dette samfunn du er med å skape for våre barn. 11 timers arbeidsdag, hvis været holder.

Denne tabellen fra høringen skulle fortelle mye om utviklingen slik rådmannen ser det. Legg merke til at vi går fra tilflytting til fraflytting av skolebarna.

Håper jeg med dette har fortalt hva JEG ville ha gjort tidligere. Vært føre var! Så har jeg ikke skyldt på andre i dag, men fortalt den grimme sannhet til befolkningen: «Dette er prisen dere må betale for de politiske valg som har vært foretatt. Inklusive et «nei» til kommunesammenslåing.»

Med trist hilsen

Arne Leonhardsen