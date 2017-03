Uaktuelt å flytte Marsimartnan

Alle de tre store vintermartnaene i Trøndelag og Jämtland er historiske markeder. De to eldste markedene, Marsimartnan på Levanger og Gregorimartnan i Östersund, har begge røtter tilbake til vikingtid og var tvillingmarkeder. Frösö-martnan ved Östersund ble arrangert samtidig med Jamttinget, og etter at kristendommen ble innført falt det sammen med Gregorimesse 12. mars, derav navnet. Marsimartnan ble avholdt ca to uker før, slik at fòrbøndene fra Jämtland fikk tid til å reise tilbake over fjellet med varer de hadde kjøpt på Levang´ for å selge dem videre på Gregorimartnan. Marsimartnan var tidfestet til uka etter Mattismesse 24. februar.

Det finnes skriftlige kilder fra 1400- og 1500-tallet som dokumenterer stor handelsvirksomhet på Levanger i overgangen februar/mars, men historikerne mener at det er svært sannsynlig at martnan er enda eldre, like gammel som martnan på Frösön. Et Kongelig privilegium av 1682 sier: "Levanger Marked skal forblive som af Arilds tid, formedelst indkommende Jämters medhavende Vare at Jernfang og andet tienlig for Nordlands Bruug". (Fra arilds tid = norrønt ár alda, tidlig i tidene.)

På Røros oppstod det markedshandel på 1800-tallet, etter at handelsprivilegiene falt bort. En kongelig resolusjon fra 1853 sier: «Fra 1854 av skal der i Røros avholdes et marked der begynder næst siste tirsdag i februar Måned og varer til den påfølgende fredag.»

Alle disse tre markedene er kulturhistorisk forankret, og en del av historien er tidspunkt for avvikling. Det er ikke bare et arrangement som man tilfeldig flytter på fra år til år. Det vil ikke være aktuelt verken i Østersund, på Røros eller Levanger. At komiteen «la martnan» til vinterferien i fjor, stemmer altså ikke. Om vinterferien faller sammen med Marsimartnan er det tilfeldig.

Og om Marsimartnan et år faller sammen med vinterferien, trenger ikke det være bare positivt. For å avvikle et så stort arrangement som Marsimartnan er man helt avhengig av frivilligapparatet, og da bør ikke de frivillige ha reist bort. På Røros faller vinterferieuka svært ofte sammen med Rørosmartnan. Der flytter Røros kommune alltid på vinterferien i egen kommune når det skjer, for å sikre seg at frivilligapparatet ikke reiser bort under martnan.

Det er viktig også i dag at martnaene er koordinert. Det er for eksempel en stor fordel for mange tilbydere at de kan dra rett fra Røros og til Levanger og Marsimartnan. Det ville ikke vært særlig bra for Marsimartnan om vi skulle konkurrere med Røros både om bodholdere og publikum.

Marsimartnan er et arrangement med et stort potensiale, og jeg er sikker på at det er mulig å få langt flere besøkende hit til martnan, men jeg tror ikke det er vinterferien som er nøkkelen.

Det vi vet betyr noe for besøket, er været, men det er noe vi ikke rår over. I år var vi heldige og hadde knall vær. Besøket var svært bra, kanskje med unntak av tidspunktet for stafetten på fredag, men VM rår vi heller ikke over. Det er mange gode tilbakemeldinger både fra publikum, bodholdere og andre etter Marsimartnan i år. Mye kan likevel bli enda bedre, og vi kommer til å ta med oss alle innspill inn i evalueringen. Men tidspunktet for Marsimartnan er fastsatt siden «Arilds tid», og slik bør det nok fortsatt være. Skal vi markedsføre Marsimartnan på en troverdig måte, må vi være tro mot historien.

Guri Marjane Sivertsen

Enhetsleder kultur