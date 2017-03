Senterpartiets Hans Heieraas skriver i et svarinnlegg til undertegnede at utflytting av statlige arbeidsplasser blir bestemt av Regjeringen eller Stortinget, og ikke av lokale ordførere eller varaordførere. Heieraas sitt tilsvar kommer etter at undertegnede gjennom flere avisinnlegg, har rettet kritikk mot ordfører Svarvas (AP) og varaordfører Rebergs (SP) manglende arbeid for at Levanger skal få en andel av de statlige arbeidsplassene som nå blir flyttet ut av Oslo.

Utflyttingen av arbeidsplasser fra hovedstaden skal legge til rette for vekst og utvikling i hele landet, og blant kommunene som blir nevnt som mulige lokaliseringssteder i Nord-Trøndelag, er Steinkjer som vertskommune for Landbruksdirektoratet og Stjørdal som vertskommune for en ny likestillings- og diskrimineringsnemnd. At disse kommunene kommer i betraktning som mulige lokaliseringssteder, skyldes ikke minst at Senterpartiordførerne Gram (Steinkjer) og Vigdenes (Stjørdal) har lagt ned en betydelig innsats for å få noen av disse arbeidsplassene lokalisert til sin kommune.

I kommunestyret i oktober 2016 spurte SVs Jostein Trøite om hva ordføreren ville gjøre for å melde Levanger på i kampen om disse arbeidsplassene. I etterkant av dette spørsmålet er Reberg sitert på følgende i Trønderavisa 21. oktober: «Jeg tok ikke ordet, men dette er en viktig sak og jeg føler at kritikken ikke er uberettiget. Steinkjer og Stjørdal ble helt riktig trukket fram som gode eksempler».

Det er tydeligvis ikke bare jeg som ikke er særlig imponert over innsatsen til Svarva og Reberg i denne saken, all den tid Reberg følte at kritikken ikke var uberettiget i oktober i fjor. Hvorfor Svarva og Reberg ikke tok tak i saken etter dette kommunestyremøtet, må de selv kunne svare på. Men mens Senterpartiets ordførere på Steinkjer og Stjørdal har «posisjonert» sine kommuner på startstreken i denne konkurransen, holder Levangers politiske ledelse fremdeles på med oppvarmingen.

Karl M. Buchholdt

Formannskapsmedlem

for Levanger Venstre