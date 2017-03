Det er et stort folkehelseproblem og det påvirker oss i flere generasjoner. I følge statistikk hentet fra Sanitetskvinnene foregår vold og overgrep mot kvinner i alle land og i alle kulturer. Det skjer i alle samfunnlag. Likevel er det slik at 84% av oss ikke tror det foregår vold i nære relasjoner. Hva skyldes det?

WHOs definisjon på vold omhandler både fysisk vold, seksuelle og psykologiske overgrep og omsorgssvikt. Begrepet vold i nære relasjoner brukes om vold og overgrep som rettes mot familiemedlemmer; samlivspartnere, barn, søsken og foreldre, eller mot andre som lever i stabile bofellesskap. I hovedsak er det overvekt av vold mot barn og kvinner, men det er forekomst av vold mot menn også.

Barn er ekstra sårbare i slike situasjoner og i følge en artikkel fra British Journal of Spesial Education (O`neill, Guenette, Kitchenham 2010) vil barn som har opplevd vold i nære relasjoner eller sekundær vold, få en mulig skjevutvikling i hjernen. Små barn er på sitt mest sårbare fordi mye av hjernens utvikling skjer i barneårene. På lang sikt vil det også kunne påvirke utviklingen på en mengde menneskelige funksjoner og atferdsmønster.

Tenk at den vanligste årsaken til medisinsk uførhet og død for kvinner mellom 16 og 44 år i Europa i dag, er vold i nære relasjoner. Vi bor i et land som er kåret til et av de tryggeste landene å bo i, men slik er det ikke for alle. Jeg anser kommunen og stedet jeg bor på som et trygt sted å bo. I samfunnet vårt liker vi å tro at vi er åpne om det meste som skjer i livet vårt, men vi er ikke åpne om alt.

Vold i nære relasjoner har skjedd med noen du kjenner eller det foregår i nabolaget ditt. Det skjer i trehusbyen vår, i kommunen vår, i landet vårt og i verden vår. Det påvirker hvordan et menneske opplever seg selv og har stor betydning for både fysisk og psykisk helse. Vold begått av noen som står oss nær, av mennesker som vi i utgangspunktet er glad i, stoler på og respekterer, vil påvirke selvforståelsen vår. Det tillitsbruddet og de krenkelsene som voldshandlingene representerer, utgjør også en helserisiko ved å bryte ned ofres tillit til seg selv og andre (Alsaker 2007).

Kvinner som lever i voldelige forhold har en dårligere livskvalitet enn soldater i krig (Alsaker, 2008) og i 2012 overnattet 2046 personer på norske krisesentre. Disse hadde til sammen 2579 opphold, som tilsvarer 7 opphold pr dag i et helt år. Trolig er det også mørketall i statistikken da det ofte tar tid før ofret klarer å bryte med den destruktive relasjonen.

I følge Kripos er det i tiårsperioden 2004 - 2013 ble 147 kvinner som er drept i Norge, 46 % av dem ble drept av partneren sin. I Levanger skjedde det fredag 3. mars. En ung dame på bare 20 år døde. Hun hadde hele livet foran seg og hun hadde helt sikkert drømmer, planer og ønsker for livet sitt. Hun hadde mest sannsynlig forlatt alt hun var glad i for å få et bedre liv her i trygge Levanger. Det minner oss på at vold ikke er noe vi hører om på nyhetene langt borte. Vold foregår midt i blant oss, og er noe vi aldri må slutte å kjempe mot og ta avstand fra.

May-Jorunn