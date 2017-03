Gullringen

Som tenåring på skolen hadde vi alltid en fantasi, en forestilling om verden utenfor skolegården. Noen ganger løp vi ut for å oppdage hva som var der ute.

Det var ikke noe spesielt, bare folk på jobb. Vi trodde likevel ikke dette var hele sannheten, men bare en illusjon. Vi tenkte som innsatte i et fengsel at alt er annerledes utenfor. Noe spesielt. Folk lever gjerne i illusjonen og tror på sine ønskedrømmer.

Jeg skal fortelle en kort historie. Det var en gammel arabisk konge som spurte en gullsmed om å lage en gullring til ham. Gullsmeden skulle også lage en inskripsjon med to ord på ringen. Det var to ord som ville gjøre kongen glad og snill. Hvis han var snill og glad ville det føre til glede i kongeriket. Oversatt til norsk stod det «tiden går».

Kanskje mister oversettelsen en del av sin mening, men det er riktig for alle: tiden er viktig for alle.

Jeg husker en episode fra barndommen. Jeg var med min mor til butikken. Da hun skulle betale slapp hun hånden min, og jeg gikk ut av butikken. Jeg vet ikke hvorfor, jeg hadde bare et ønske om å gå ut. I neste øyeblikk søkte jeg etter henne mellom de mange menneskene, men hun var ikke der. Først etter en time fant min mor meg, og jeg kan huske følelsen av at hun var borte. Jeg var bare fem år, kanskje yngre - men jeg kan ikke glemme følelsen av å miste henne.

Jeg tror vi alle har opplevd, ikke bare som barn, ønsket om å prøve nye ting. Vi har prøvd også dumme ting, men vi overlever. Vi kan huske dumme situasjoner der vi har følt oss ille til mote og kjent på skammen, men etterpå ler vi at det hele. Det er kanskje normalt.

Men det en er «tid som ikke kan passere», det er når du mister din menneskelighet. Det er når du tenker at du kan drepe menneskers håp og ingen dømmer deg for din gjerning.

Vi har alle et ønske om hevn, vi kan alle blir rasistiske, vi kan alle bli som en engel eller en dårlig djevel. Den eneste forskjellen mellom oss er ønskene, og viljen til å gjøre det en ønsker.

Illusjonen lever inne i oss, den får oss til å tro hva som er spesielt. Men til sjuende og sist er vi alle mennesker.

Husk alltid på kongehistorien. Selv om du nå smiler, kan du snart se på noen på en rasistisk måte eller si stygge ting. Du kan knuse et hjerte, drepe en drøm – selv om ingen dømmer deg. Men du vil og skal bli glad når du ser på ringen. Du må huske at dette er den ene gangen du lever - før det er over. Tiden går.

Reem Alatasi

Flyktning fra Syria. Bosatt i Verdal. Utplassert på språktrening i lokalavisa ukentlig