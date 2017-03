Dårlig lufting på Stiklestad Hotell

Jeg deltok på et møte på Stiklestad Hotell sist helg, og vi brukte et av rommene som er til for å holde møter/foredrag i 2. etg. Der er det ikke mulig å åpne vinduene for å slippe inn frisk luft, og det er heller ikke noen form for aircondition der.

Det ble ganske fort en tung og fortettet luft i rommet , og jeg er en av de som reagerer på slike ting.

Ventilasjonssystemet er for dårlig, og det er ikke noe alternativ å holde døra åpen for da kan jo alle høre hva som blir sagt, og det hjelper heller ikke på å få inn frisk luft.

Da jeg gikk ned i resepsjonen for å si ifra, dette er tredje gangen som jeg klager på dette, fikk jeg til svar at de visste om problemet, men at det ble bestemt da de bygget rommene at det IKKE skulle være mulig å åpne vinduene, men noen mer forklaring på hvorfor fikk jeg ikke.

Hvor kørka dumme er det egentlig mulig å bli? Når det er varmt der inne, og ikke mulig å åpne vinduene blir det veldig vanskelig å holde seg både våken, og holde på konsentrasjonen. Det er snart sommer, og tør ikke tenke på hvordan dette blir hvis vi får en sommer som blir veldig varm med 25-30 grader. Da blir det rene bakerovnene der oppe.

Jeg har dessuten holdt foredrag selv på slike rom før, og kjenner til problemet, og det samme kan sies om konferansesalen i 1. etg. Der er det heller ikke noen form for aircondition eller vinduer, og det blir fort varmt med mye folk. Hjelper ikke å sette opp dørene her heller.

Jeg lurer på om hotellet har tenkt på å fortsette med denne form for tortur av de som er der som gjerster, eller om de har tenkt på å gjøre noe med problemet? Hvis de ikke tar dette seriøst, sier dette mye om en arrogant holdning til sine kunder siden dette er noe som de har visst om lenge, men uten å gjøre noe med dette.

Skulle det bli slik at de ikke vil sette inn vinduer som kan åpnes for å slippe inn frisk luft, kommer jeg ALDRI mer til å benytte meg av Stiklestad Hotell som konferansearrangør, og jeg vil herved oppfordre til aktiv boykott av hotellet inntil de har fått ordna opp med dette problemet. Det finnes de som er plaget av tung luft, og som ikke klarer slike ting i lang stund før de får problemer.

Her kan det i verste fall føre til alvorlige problemer med sykdommer som astma osv...

Nå håper jeg at ledelsen ved hotellet tar til vettet og setter inn nye vinduer før det blir sommer.

Øystein Visth

Forbannet deltaker...