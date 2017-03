Full gass mot stupet

Klubbleder Ståle K. Johansen, Verkstedklubben Kværner Verdal har et sterkt forsvar for fortsatt omfattende olje-industri mange år framover i Norge. At en representant for mange ansatte forsvarer sin egen næring og arbeidsplass, er lett forståelig. Johansen og hans næring er imidlertid ikke den eneste med store utfordringer i klimasammenheng. Min egen næring, jordbruk basert på storfe for eksempel, er i samme «klima-båsen».

Det er intet problem i verden som når opp i nærheten av klimaendringene og truselen de representer. Opplysninger sindige statsmeterologer ga direkte på TV for få dager sida om at gjennomsnittlig månedstemperatur på Svalbard har vært over historisk gjennomsnitt hver eneste måned uavbrutt i 75 måneder, sier sitt.

Forskere driver målinger av smelting av is både i Antarktis og på Grønland. På Grønland tilsvarer smeltingen 200-300 kubikk kilometer smeltet vann årlig, og øker år for år. De fleste årene med høyest gjennomsnittstemperatur har kommet siste ti-året for verden som helhet. FN klimapanel sine prognoser for klimaendringer er trolig for forsiktige. Konklusjonen er klar: Verden står foran en katastrofe dersom vi ikke gjør noe på klimaområdet - nå!

Det er sannheten, men den er så «stygg» at vi forsøkes beskyttet mot den, jfr Trumps instruks om å forsterke den lille munnkurven amerikanske klimaforskere hadde fått av Obama. Oljenasjonen Norge sitter jo i baksetet av «USA- bilen», og statskanalen NRK har, overlydige som de er, stengt av det meste av informasjon/ diskusjon om klima. For som kjent: Alt godt kommer til den som sitter pent og stille i baksetet!

At olje- og gassproduksjon i verden eller i Norge har hatt noe positivt med seg i forhold til miljø/klima er en bløff. Det at tømte gass- reservoarer kan brukes til lagring av renset CO2 er riktignok en mulighet som enda ikke er realisert. Det pågår også spennende testing i Norge av membranteknologi fra Sintef for produksjon av rein og billig hydrogen basert på naturgass. For vanlige personbiler er det mye som tyder på at elektrisitet blir løsningen, men for all annen transport og maskiner kan det bli hydrogen. Hydrogen kan allerede leveres til nesten samme pris som bensin/ diesel, og prisen vil synke.

Membranteknologien kunne også blitt brukt til å fjerne karbon fra gassen inn på gasskraftanlegget på Mongstad, men det relativt nye gasskraftverket hadde jo ikke lønnsomhet selv uten rensing, og er avstengt. Selveste «månen» fra Stoltenbergs månelandingsprosjekt er altså borte!

Johansen sammenligninger olje som spruter opp fra reservoarene under Nordsjøen med olje fra andre steder. For eksempel olje fra Afrika sies av Johansen å ha et CO2 utslipp 3,6 ganger utslippet fra norsk olje. Her snakker Johansen bare om utslippene fra produksjonen. Det viktigste klimabidraget fra olje er jo granngivelig ved bruk. Utslippene ved bruk/ forbrenning er 20-30 ganger utslippene fra norsk produksjon. Da utgjør forskjellene i klimagassbidrag fra produksjonen bare noen få prosent av de totale utslipp, og har ingen betydning.

En annen stor feiloppfatning/bløff framsatt fra olje-og gassnæringen er at naturgass er så miljø- og klimavennlig. Her har amerikanske myndigheter andre tilnærminger enn norske. Naturgass er hovedsaklig metangass og denne har i sin levetid på 12 år i atmosfæren en klimavirkning ca 170 ganger tilsvarende for CO2. Uunngåelige små metanlekkasjer fra produksjon, fra den lange transporten, og fra bruk/ forbrenning gjør at naturgass i virkeligheten stiller i omtrent samme klimaklasse som kull.

Både Ståle K. Johansen og jeg bør ta realitetene innover oss og erkjenne utfordringene vi står ovenfor. Jeg bør få eliminert metanutslippene fra min kjøttproduksjon, eller alternativt slutte. Han bør kanalisere olje- og gassproduksjonen over til reelt klimavennlig, eller slutte. Så enkelt er det, og «smellen» blir bare verre jo lengre tida går.

Finnes det håp? Ja, jeg tror det. Det kan komme overraskelser for alle på energi-området, jfr lav energi kjernereaksjon (LENR), eller noe i den gate. Dette i løpet av 5 - 10 år. For her trengs jo minst et «under»!

Uansett er det reinspikka farlig tøv å lete etter enda mer olje/gass!

Nils Georg Leirset

Sivilingeniør