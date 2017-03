Politikk og butikk går ikke hånd i hånd

Den siste uka har nok vært ganske tøff for den påtenkte fylkeslederen i det nye Trøndelag Arbeiderparti. Det er Rune Olsø fra Trondheim som er foreslått til vervet og som kan bli valgt under fylkesårsmøtet i Stjørdal neste helg. At jeg skriver «kan bli valgt» er ikke tilfeldig. Etter de siste dagers avsløringer i Adresseavisen reises det berettiget tvil i Ap-leiren om de tør og vil velge Olsø som ny leder.

«Svineri». Ikke alle leser avisa i trønderhovedstaden. Derfor en kort oppsummering: Ap-toppen Rune Olsø er partner og rådgiver i selskapet Staur Holding AS. Dette selskapet eies av Østhus-familien i Sokndal, mest kjent for å stå bak selskapet Norsk Kylling, som senere ble solgt til Rema. Denne uka ble det kjent at Olsø, gjennom Staur Holding, har solgt sin kompetanse til et annet Trondheims-selskap. De skulle betale inntil 6 millioner kroner for å få hjelp i en boligreguleringssak. Et grøntområde i byen skulle omreguleres til boligformål. Mange har reagert på denne avtalen. Blant annet Trondheims-ordfører Rita Ottervik. Hun kaller slike avtaler for «svineri». «Det er uforståelig for meg at det går an å inngå slike avtaler», sa hun til Adresseavisen i går.

Dødskyss? Otterviks fordømmelse er oppsiktsvekkende. Ikke reaksjonen i seg selv. Det er nok mange som er enig med Rita Ottervik i det umoralske i at noen selger sine tjenester for å søke bistand slik at politiske prosesser glir lettere. Det som vekker oppsikt er at uttalelsene har så klar brodd mot hennes partikollega. Ottervik kan med dette ha gitt Olsø dødskysset som knuser hans ønske om å bli Aps første fylkesleder i Trøndelag.

Rune Olsø forsvarer seg med at han har fulgt alle habilitetsregler. Han slår tilbake mot Adressa og påstår at avisa driver kampanje mot ham. Han har sendt klage til Pressens Faglige Utvalg. Det er en personlig kamp mellom ham og avisa. Ap-medlemmene må ta stilling til om de tør å velge en fylkesleder som framstår som såpass umusikalsk når han blander roller innenfor politikk og butikk. Tør de stole på ham?

Ap-kvinnene i Nord-Trøndelag har lansert fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik som motkandidat til Rune Olsø. De har åpenbart styrket sin posisjon den siste uka.

(Lederkommentar i Innherred 11. mars 2017)