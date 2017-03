Mye bra har skjedd i verden de siste 25 årene. Antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom er halvert, andelen som lever i kronisk sult er nært halvert og 90 % av alle barn i utviklingsland får en skolegang. Alt i alt så er verden en bedre plass en for bare 25 år siden. Men hvor bra er den egentlig?

Når vi ser nærmer på tallene, så viser de at kampen for de svake på langt nær er over. I dag lever 12% av verdens befolking i ekstrem fattigdom. Det vil si at hele 836 millioner mennesker lever for under 1,25 dollar dagen. Og når vi ser at 795 millioner enkelt individer lider av kronisk sult, så er det åpenbart at det gjenstår mye arbeid før vi kan si at vi lever i en rettferdig verden. På toppen av disse tallene kommer det faktum at 65 millioner mennesker er på flukt, og det er tall du kan bli deprimert av.

Da blir spørsmålet, hvordan skal vi gjøre verden levelig for alle? Er det ved å lukke øynene og holde oss for ørene? Er det ved å prioritere oss først, og så gi smulene til de som virkelig trenger det?

Nei! Vi som lever i overflod må klare å sette de som virkelig trenger det først. Det er derfor vi i KrFU har som slagord: «Vi bryr oss faktisk». Det er KrFU som kjemper for at de svakeste i samfunnet skal bli sett og hørt.

Det er derfor vi i KrFU sier at 2% av brutto nasjonalbudsjett skal gå til bistand innen 2020, og at norsk bistand skal bidra til realisering av menneskerettighetene til våre søsken i sør. Vi driver ikke med masse snakk og ingen handling, vi driver med passe snakk og masse handling. Kjemp for en bedre verden, kjemp med KrFU!

Sigurd Flø Gustad

Leder Nord-Trøndelag KrFU