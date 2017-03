Ja til Olsø, nei til høyrekreftene!

I sin lederkommentar lørdag skriver Rein om Rune Olsø, som er innstilt som leder av Trøndelag Arbeiderparti av en enstemmig valgkomite. Bakgrunnen er at Rune Olsø driver aktivt med politikk på fritiden, mens han i det daglige jobber i privat næringsliv i selskapet Staur.

Den konservative høyreavisen Adressa har kjørt kampanjejournalistikk mot Olsø i flere oppslag, og er allerede klaget inn til PFU for å ha brutt de presseetiske reglene. Olsø er derimot ikke klaget inn for å ha brutt noen regler. Han har nemlig rettet seg korrekt etter habilitetsreglene, og fulgt reglene til punkt og prikke.

Rein synes å ha svelget Adressas kampanjejournalistikk, og skriver «Politikk og butikk går ikke hånd i hånd.» Det skaper et galt inntrykk, for hele poenget er jo nettopp at politikk og butikk aldri har gått hånd i hånd i denne saken. Tvert imot! I saker der Olsøs arbeidsgiver har kontakt med kommunen, har Olsø alltid meldt seg inhabil, ryddig og skikkelig. At noen ønsker å stenge folk som jobber i privat næringsliv ute fra politikken selv om de følger reglene, er prinsippløst og ville gjøre demokratiet vårt fattigere.

Rein viser til at ordfører Ottervik har gått ut med kritikk av spesielle bonusavtaler, og fremstiller det som om hun kritiserer Olsø som person. Dette gjør han samme dag som at Adressa var tvunget til å trykke denne presiseringen fra Ottervik: «Jeg vil presisere at jeg ikke kjenner til den konkrete avtalen med Staur og uttaler meg derfor på generelt grunnlag og uten å ta stilling til selskapets og Adressas ulike oppfatninger om enkeltheter i saken.»

Ottervik sier altså at hun ikke tar stilling til den avtalen som Adressa omtaler, og Staur presiserer at avtalen ikke er en slik bonusavtale som ordføreren kritiserer, så hvordan kan man da gjøre en slik kobling?

Rein skriver at Adressa-saken vil bli endelig avgjort i PFU, så vær trygg på dette: Selv om Adressa trykker usaklige angrep som bryter presseetiske regler i et forsøk på å påvirke valg i Arbeiderpartiet, lar vi oss ikke lure. Så naive er vi ikke. Den dagen vi lar en konservativ høyreavis bestemme hvem som skal ha lederverv i Ap, da er vi ferdige som det dominerende partiet i Trøndelag!

Vi støtter Rune Olsø som leder fordi han er et politisk og organisatorisk ledertalent. Under hans ledelse har Sør-Trøndelag Arbeiderparti hatt sitt mest aktive år på lenge. At han også viser styrke til å stå gjennom drittpakker fra høyrekreftene, uten å vingle eller miste fokuset på de viktige politiske sakene, er bare enda et godt argument for hvorfor han er riktig til å lede.

Vi står foran et historisk viktig valg. Et valg mellom Aps visjon om livskraftige lokalsamfunn over hele Trøndelag og gode byer å bo i, og høyresidens sentralisering og privatisering. Da trenger vi de beste lederne. Derfor sier vi ja til Olsø, og nei til høyrekreftene!

Olav Huseby