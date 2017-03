Luftkvaliteten ved Stiklestad Hotell

Vi beklager hvis Øystein Visth hadde en opplevelse av at luftkvaliteten var dårlig i møterommet han besøkte hos oss.

I møterommene i hotellfløya er det ventilasjonssystem/aircondition som er dimensjonert til lokalene.

Disse styres av mengde folk og temperatur i rommet, og går automatisk. Systemene kan overstyres ved behov, og det er avgjørende viktig at vi får beskjed dersom temperatur/luft ikke svarer til forventningene når kundene er her slik at vi kan få gjort noe med det der og da.

Vinduene i møterommene lar seg ikke åpne, da ventilasjonssystemet skal gi jevn, god luftkvalitet hele tiden. Åpning av vinduene her vil virke forstyrrende på ventilasjonssystemene.

Vi setter pris på tilbakemeldinger fra gjestene våre, både når det gjelder ros og ris, og bare på den måten kan vi ha mulighet til å gjøre tiltak dersom det lar seg gjøre.

Bjørg Aase Aksnes

Hotelldirektør, Stiklestad Hotell