Å bo i en blindsone

En gang i året treffer jeg alle mine redaktørkolleger i aviskonsernet Polaris Media. En mangslungen gjeng som har ansvaret for et 30 talls aviser fra Sunnmøre til Alta. I dag har vi fått tilbakemelding fra Stiftelsen Polaris Media. Det er en gruppe på fire kvalifiserte avislesere med ulikt ståsted. Per Edgar Kokkvold, Kjersti Løken Stavrum, Gry Cecilie Sydhagen og Kine Hellebust. På en måte er de redaktørenes revisorer. De ser oss i kortene og gir oss tilbakemelding på hvordan vi skjøtter oppgaven rundt omkring små og store lokalsamfunn i mer enn halve kongeriket.

Ikke ta for gitt. Presseveteranen Per Edgar Kokkvold innprenter oss at oppgaven vi gjør er viktig. Ser vi oss rundt er det ingen grunn til å ta for den norske virkeligheten for gitt. Han viser til Storbritannia hvor 300 lokalaviser er lagt ned siden 2005. Forskere har satt ordet lokalsamfunn i journalistiske blindsoner på dette fenomenet. Det begynner å bli utbredt i flere europeiske land.

For meg på min plass er det tankevekkende, men også nyttig og oppbyggende med en slik gjennomgang. Norske lokalsamfunn skiller seg ut med å ha såpass mange redaktørstyrte medier som gir innbyggerne muligheter til å følge med og ta del i de demokratiske prosessene. Medier som gir dem rett og muligheten til å si ifra, og muligheten til å stille de som styrer til ansvar for sine handlinger og holdninger.

Dikte bygda. Samfunnsoppdraget er noe av den viktigste drivkraft for min redaksjon og meg selv. Vi skal også dikte bygda og folket som bor der, for å sitere Olav Duun. Om vi lykkes med en slik balansegang, som vaktbikkje og det å skape begeistring, er det ikke opp til meg å bedømme. Men jeg skal love deg at vi prøver så godt vi kan hver eneste dag.

Også for deg som leser er dette verdt en refleksjon. Jeg vet at det opptar svært mange av dere. Alternativet er så mye dårligere. I et innlegg i Aftenposten forleden fortalte tre ansatte ved Nord Universitet om hvor ille det kan gå når den lokale journalistikken forsvinner, slik den har gjort i Storbritannia. Frustrerte innbyggere mister innsyn og påvirkning i politiske prosesser. Rykter og konspirasjoner spres i sosiale medier. Informasjonsmessig underskudd betyr demokratisk underskudd, skriver de. Og Per Edgar Kokkvold svarer med at demokratiet trenger en levende, kraftfull debatt.

Det tiltres!