Les hverdagshistorien til 87-åringen i Verdal:

Dette er en hilsen fra en omsorgsbolig. Jeg trives og har det bra fordi jeg klarer å gå på do selv, og med gode hjelpemidler kommer jeg met ut for å handle m.m. når først føret og være tillater det. Men det skal ikke mer til enn et nytt fall for å forandre det hele.

Jeg er skremt over når vennene mine blir så syke at de skulle vært på alders- eller sykeheim, så er det ingen plass til dem. Da blir omsorgsbolen eller huset et isolat. Det er syke gamle som er så redde at de må dopens ned når familien er nødt til å gå fra dem. Eller enslige demente – familien håper på at de er så dårlige «til bens» at de ikke kommer seg ut av huset.

Jeg har for første gang veldig god tid, så jeg leser aviser og prøver å følge med på det som skjer. Det har vært veldig mye spesielt å følge med på de siste årene. Vi hadde jo kommunevalg og folkeavstemning.

Spesielt husker jeg at Ap lovte å frede skolene i hvert fall i fire år. Og når det gjaldt folkeavstemningen så kom vår ordfører med så store krav til Levanger at han var helt sikker på at de måtte si nei. Han poengterte at Verdal var så sterk en kommune at vi ville klare oss utmerket selv; og så hadde jo Levanger så stor gjeld. Det er bare det at Levanger har gjort det som gjenstår her i Verdal.

Det lå vel i bakhodet at Ap på Levanger er større enn Ap i Verdal, så noe av makten i Rostadgården ble redusert.

Det ble jo nei, så nå får de råde grunnen samme med Høyre og Kristelig Folkeparti.

Jeg leste innlegget i Innherred av ordfører og gruppeleder både to og tre ganger om hva som skulle gjøre med økonomien m.m. Masse ord, uten at jeg forsto hva de mente. Beklager.

Her kan du dømme selv: Forstår du hva Bjørn Iversen og Arild K. Pedersen mener i dette innlegget?

To dager etter får jeg den månedlige regningen fra kommunen for hjemmehjelp og alarm. Hjemmehjelpen øker med 60 kroner per time og alarmen med 293 kroner. 293 kroner var feil ifølge brev jeg fikk, men jeg måtte betale det den 20.3. og så skulle jeg få det tilbake på regningene i april og mai.

Er det vanlig forretningsskikk i dag? De som trekker direkte fra bankkonto har ikke fått noen beskjed om forandring.

Jeg synes det er så mye løgn og brutte løfter så jeg begynner å tvile på om det var sant når representantene for flertallet i formannskapet ble fotografert utenfor aldersheimen, da de skyldte på et stort underskudd på en avdeling så de måtte stenge den. Betjeningen ble pålagte taleforbud. Det hadde vært altfor lett å få plass på aldersheimen i Verdal. Så over 20 pasienter ble tvangssendt etter hvert som noen som noen døde på sykeheimen.

Jeg undrer på om noen av de tre lederne har besøkt noen av dem som ble flyttet? Det har jeg. Fryktelig. Jeg grår når jeg kom heim. Vi skulle få mer hjemmesykepleie heime, og for å klare det ble hjemmesykepleien forminsket med tre og et halvt årsverk.

Og så lurte jeg på hva Kristelig Folkepartis representant ville si da kommunestyret behandlet skolesaken. Han har jo vært rektor på en av skolene som skal legges ned. I sitt innlegg nevnte han ikke skolene, men beklaget behandlingen av varaordførerens Facebook. Smart? Feig? Ap visste hvor mange barn som skulle gå på skolene de neste 3 – 4 årene da de lovte å frede skolene i hvert fall i fire år. Slik kaltes valgflesk før i tiden.

Hilsen fra en sisteårsvelger (håper jeg)