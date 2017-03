Når vi snakker om rasisme, er det mange som først vil tenke på land som USA og Tyskland. USA for sin historie med undertrykkelse av svarte og indianere. Tyskland med den mest kjente rasist noensinne, Hitler. Han skapte Nazi-regjeringen, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, som kaster skygger helt til dagens Tyskland.

I årene etter 2012 har vi fått et stort antall innvandrere som har flyktet fra krig. Med dem har vi fått en ny type rasisme som vi kan omtale som «skjult rasisme».

Hva betyr skjult rasisme? Det kan være mange ting. Som at vi sier vi ikke er rasister, men er det likevel. Når vi tenker at vi ikke hører sammen. Når vi møter «positiv rasisme» - og noen spør deg om hvilket land du kommer fra og du ser inn i øyne tusen ord han eller hun ikke kan si.

Vi kan heller ikke skylde på at folk bare tenker godt, også når de ikke har hørt noen ting om vårt land eller oss. Eller motsatt, at de har bare hørt om dårlig personer og terrorister. Begge deler blir feil.

Når en person fra vårt opprinnelsesland gjør gale ting, som å stjele eller drepe er det individuell kriminalitet, er vi ikke alle syke. Samtidig er det slik at rasismen ikke kommer bare fra andre, det kommer noen ganger fra oss selv.

Under den 89. Oscar-utdelingen 26. februar 2017, spilte USA smart og dum på samme tid. De ga en pris til en syrisk kortdokumentarfilmen «The White Helmets». Min subjektive mening er at dette ikke var den beste filmen, for det var andre arabiske dokumentarfilm som jeg setter høyere. Men nå gikk det en annen pris «best «supporting actor» til muslimske Mahershala Ali.

Og endelig den iranske regissøren Asghar Farhadi, som boikottet Oscar på grunn av Trumps beslutninger, og hans forsøk på å innføre innreiseforbud fra flere muslimske land. Farhadi vant prisen for beste utenlandske film «The Salesman». Men han valgte altså ikke å delta på seremonien, og kom ikke til USA for å ta imot prisen på grunn av Trump.

Det var veldig smart av USA å gi Oscar priser til personer med syrisk og muslimsk bakgrunn. Dette ble gjort samtidig med at presidenten forbød noen arabiske land å komme til USA – selv om de hadde amerikansk statsborgerskap. Selvfølgelig ble det en endring på dette, og disse fikk igjen amerikansk beskyttelse.

Til slutt må jeg nevne Miss Finland. Hun har forårsaket store fanfarer i media. Ikke fordi hun er fra Nigeria og er svart. Nei, folk sier at hun ikke er vakker. På grunn av dette er det nå mange som mener at Finland er et rasistisk land.

Å være rasist eller beskylde noen for å være rasist kan bli det er det samme. Til sjuende og sist kan alle være rasister for den andre. I møte med rasismen er det viktig å skille mellom «syk» eller «normal» rasisme.

Reem Alatasi

Flyktning fra Syria. Bosatt i Verdal. Utplassert på språktrening i lokalavisa ukentlig.