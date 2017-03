Til de ansvarlige for nedleggelse av bassenget ved Sykehuset Levanger

Vi vil med dette rette en stor takk for den tiden vi fikk hjelp til å holde sykdommene våre i sjakk ved at vi gikk i bassenget. Bassenget har med å lindre smerte og myke opp stive muskler og ledd i mange år.

I starten fikk vi hjelp fysioterapeut, men det ble det slutt på. Siden har vi fått gå på egentrening.

Når vi hadde hjelp av fysioterapeut var det gratis hvis vi hadde en diagnose som var kronisk. .Egentrening måtte vi betale for, men det syntes vi var greit, det det var jo helsa vår det var snakk om.

Vi som har en sykdom som er kronisk og som vi aldri blir helt frisk av synes dette er veldig leit at det blir slutt. Helsetilstanden vår kommer til å forverre seg, det er sikkert.

Det snakkes så mye om forebygging, men det gjelder vel ikke kronisk syke som kan få ed bedre hverdag med bassengtrening. Gruer for at det blir mer kostbart for helsevesenet når det nå er slutt, da våre sykdommer kommer til å forverre seg og vi må ha hjelp på en annen måte, men atter takk for den tiden vi har hatt i bassenget.

Hilsen fra en av gruppene

Vigdis, Marvel, Brit, Hanne, Margrete, Synnøve, Solveig, Ruth, Wenche, Magnar og Trygve