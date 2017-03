En merkedag for resten av ditt liv

Jeg innrømmer glatt at jeg lett lar meg begeistre. Med åra er jeg også blitt mer lettrørt. Å kombinere dette med å være en storforbruker av det lokale kulturlivet på Innherred gir seg noen utslag. Det er ikke hver kveld jeg klarer å holde maska. Det hender at det drypper en tåre. Eller flere. Jeg trøster meg med at opplevelsen ikke blir noe mindre av den grunn. Snarere tvert imot.

Begeistret var bare fornavnet tirsdag kveld, da jeg var på Levanger ungdomsskole for å overvære musikalen «We will rock you». Kollega Tor Ole har levert en solid anmeldelse på side 18 og 19 i dagens avis. Jeg skal derfor ikke legge ut i det vide og brede om de ulike prestasjoner. Men jeg innrømmer at jeg ble så voldsomt imponert at jeg var helt satt ut under avslutningsnummeret, en av Queens mest kjente sanger, «Bohemian Raphsody». Jeg klarer ikke å finne superlativene og beskrive godt nok følelsen jeg satt med da det hele var over.

Har du lest lokalavisas anmeldelse: «Dagen derpå kan jeg si at dette utvilsomt er den beste skoleforestillingen jeg har sett. Det kan også legges til at det er den artigste forestillingen jeg har opplevd på år og dag.»

Bygger opp ungdommen. Det som først og fremst slår meg dagen derpå er hvor heldige de er, ungdommene som får gi seg i kast med slike utfordringer. Med smått og stort var det rundt 80 involverte på og bak scenen. Store og små oppgaver som ble satt sammen til et hele. Forestillingen ga dem muligheten til å være et av mange midtpunkt blant et entusiastisk publikum. De fikk kjenne på godfølelsen, anerkjennelsen og gleden over å lykkes.

Mange av dere lesere har levd et langt liv. Prøv å tenk tilbake på ting du har opplevd, som ble banket fast minnet som en stor hendelse. Noe du tenker tilbake på med glede fordi opplevelsen var så stor, at du fikk anerkjennelse for det du presterte. Kanskje det står fram som et vendepunkt, fordi det ga deg et løft og en forsterket selvtillit. Slike øyeblikk skal ikke undervurderes.

Noe stort. En stor takk til Levanger ungdomsskole fordi de tør å gi sine ungdommer utfordringer som skaper slike øyeblikk. Jeg er sikker på at Queen-musikalen har gitt dem opplevelser som har satt seg for resten av livet. De fikk være med på noe som er så mye større enn dem selv. Slike opplevelser er etter min mening viktigere enn femmeren eller sekseren på matteeksamen. De blir viktige byggeklosser i fundamentet i det som til slutt blir levd liv. Verken mer eller mindre!

(Lederkommentar i Innherred 23. mars 2017)