Et Senterparti som rigger seg for makt

I går ettermiddag tok jeg turen fra Innherred til Trondheim hvor Senterpartiet denne helga har sitt landsmøte. Eller Senterparty som noen ynder å kalle samlingen på hotellet ved den grønne gressmatta på Lerkendal. Nå har jeg ruslet rundt noen timer, snakket med Sp-folk og lyttet til debattene. Her er det optimismen som rår. Og en tilsynelatende harmoni. Det er ingen politiske saker som skaper spenninger blant delegatene. Det er småting som diskuteres i kriker og kroker på landsmøtehotellet. Det er en slående kontrast til landsmøter for få år siden, som var mer å sammenligne med en slagmark.

I sterk vekst. Når det er en slik politisk harmoni, snakker Sp-folkene heller om mulighetene som avtegner seg. Det tradisjonelle maktpartiet er i ferd med å rigge seg for nye oppgaver etter at de i måned etter måned har slått egne rekorder på meningsmålingene. Denne uka passerte Sp 12 prosents oppslutning på Sentios måling i Dagens Næringsliv. De har gått forbi Frp med god margin, og ser fram til å bli landets tredje største parti ved høstens stortingsvalg.

Rigget for makt. Det er fortsatt et lite halvår til valget. Akkurat nå er det ikke lett å se tegn som står i vegen for en spådom om at Sp vil mer enn doble seg ved høstens valg. De fikk 5,5 prosents oppslutning og ti mandater ved stortingsvalget i 2013. Partiet har klart å bruke tida i opposisjon usedvanlig godt. De har skjerpet distriktsprofilen. Partiet har også fått seg ny leder. Den sindige hedmarkingen Trygve Slagsvold Vedum har tatt eget parti med storm, og trives også godt i den store manesjen.

Jeg aner at Senterpartiet er i ferd med å rigge seg for å innta maktapparatet og regjeringskontorene igjen. Da åpner det seg muligheter for den enkelte. Da er det kanskje ikke rart at Sp-folk med ambisjoner ser på landsmøtet som en god arena for å posisjonere seg. Det ser ut til å være tida for det nå. Med nordtrønderske øyne er dette interessant. I vår nærhet er det mange Sp-folk med ambisjoner. Fylkespartiet har en sterk posisjon i Senterpartiet. Det er en årelang tradisjon i partiet å gi nordtrønderne sentrale oppgaver.

Det er en veg å gå før de er der. På kort sikt var Sp-folket i går mest interesserte i det største Senterpartyet, nemlig lørdags-kveldens landsmøtefest.

(Lederkommentar i Innherred 25. mars 2017)