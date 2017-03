Bevar utsikten til Levangersundet

Viser til Asbjørn D. K. Eklos innlegg i Innherred 18.03.

Hans glede over Stiklestad Eiendoms-bygging av leilighetskompleks i Sjøgata, kan fort snu når den endelige planen foreligger.

I verste fall kan utsikten til Sundet fra Sjøgata bli fullstendig stengt. Vi håper at Levanger kommune ikke nok en gang tillater nedbygging av areal som i eksisterende reguleringsplan er regulert til parkering.

Dette området eier Levanger kommune i dag. Området er leid bort i et visst antall år til dagens bruker. Parkeringsplassen mot Sundet er festet. Vi frykter at denne festede parkeringsplassen kan bli omregulert til boligbygging.

Lovverket sier vedrørende festerett;

Paragraf 9. Oppseiing av feste: «Ved feste på oppseiiing er oppseiingsfriisten to, 2 år, om ikkje anna fylgjer av det som er avtalt.»

Paragraf 17. Overføring av festerett: «Festaren har rett til å føre festeretten over til ein annan så langt ikkje anna fylgjer av det som er avtalt, eller festerføremålett.»

Med andre ord kan ikke feste av parkeringsgrunn brukes til boligbygging. Vi håper at reguleringsmyndigheten i Levanger og våre valgte politikere tar tak i denne saken slik at alle kommunens beboere fortsatt kan få nyte et fritt blikk utover det vakre Levangersundet.

Erling og Anne Sofie Lullau