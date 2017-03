Ny Putin-kritiker myrdet

Russeren og avhopperen Denis Voronenkov hadde nettopp rundet et gatehjørne i Kiev da han ble rammet av skudd i hodet og halsen.

Gjerningsmannen ventet i nærheten av Hotel Premier Palace. Voronenkov var på vei til et møte med en annen rusisk avhopper, da han ble angrepet. Det ble skuddveksling mellom livvakten til Voronenkov og gjerningsmannen.

Livvakten ble hardt såret og gjerningsmannen døde av skadene. Ukrainsk politi etterforsker forbrytelsen som et leiemord.

Denis Voronenkov var en markant kritiker av Vladimir Putin og den rusiske regjerings framferd i Øst-Ukraina og på Krim-halvøya. Han var samtidig et sentralt vitne i den pågående rettsaken mot den tidligere ukrainske president Viktor Janukovytj.

I russisk media ble Denis Voronenkov og han kone som er en kjent operasangerinne, ansett som forrædere av Russland.

Vi husker så alt for godt tidligere drap på russiske kritikere av Putins styresett.

Journalist Jurij Sitjekotjikhin ble forgiftet og døde i juli 2003.

Sjefsredaktør Paul Klebnikov skutt i Moskva 2004.

Journalist og forfatter Anna Politkovskaja drept i trappoppgangen i sin leilighet i 2006.

Alesandr Litvinenko russisk etterretnings offiser ble forgiftet på et hotell i London og døde i november 2006.

Opposisjonsleder og Putinkritiker Boris Nemtsov ble skutt og drept på åpen gate like utenfor Kremls murer i Moskva hvor det er montert et stort antall spionkamera. Rent tilfeldigvis var alle kameraene ute av drift under drapet.

Som vi ser er det like farlig og være kritikere av Putin i dagens Russland som det var under Stalin i Sovjettiden.

Jeg leser en del utenlandske aviser på nett og det er stor bekymring i Polen, Litauen og Sverige over utplasseringen av atomraketter i Kalingrad.

At forholdet mellom USA og Russland har blitt kaldere igjen etter russernes hakking av valget i USA gjør at den kalde krigen er styggelig nær.

Flere vestlige media mener vi er inne i en kald krig noe som også bekreftes av den rusiske kommentator Georgij Bovt i russisk TV.

Han sammenligner forholdet Øst-Vest i dag med Cuba-krisen i 1962.

Den franske presidentkandidaten Marine Le Pen er i disse dager på besøk i Russland. Kanskje de der planlegger hvordan russerne kan hakke seg inn og gi god hjelp til henne under presidentvalget i Frankrike?

Hun er jo en god venn med Putin og har også mottatt penger til drift av sitt parti Front National.