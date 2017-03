Yes, we will rock you!

Å sette opp en musikal-forestilling med utgangspunkt i Queens musikk, er i seg selv litt av et prosjekt. Men at en gjeng ungdomsskoleelever ved Levanger ungdomsskole gjør det, betyr at de har valgt å legge lista skikkelig høgt. Og de lykkes! Elevene på valgfag sal og scene lager sammen med valgfag Design og redsign en fantastisk forestilling de har all grunn til å være stolte av. Innhyllet i en fantasifull musikkhistorisk fortelling med utgangspunkt i iPlanet Gaga i år 2316, får vi små dypdykk tilbake til gamle rockelegender og norske artister som har satt sine musikalske rockespor. Dette krydrer hele den fargerike musikkhistoriske forestillingen, der de jakter på livet og musikken selv, en forestilling som er spekket med tekst som både utfordrer oss som tilhørere, men også framkaller varme følelser og herlig humor.

Og Queenklassikere får vi i fleng, med bl.a. låter som Bohemian Rhapsody, Somebody to love, We are the champions, don’t stop me now og selvsagt We will rock you, - bare for å nevne noen. Og bandet – med 8 musikere - presterer å spille Queen så det til de grader kviiner! Og bandet låter herlig tight og robust, og det oser av energi og spilleglede. Litt av en prestasjon med det låtmaterialet.

Både regi og koreografi fungerer utmerket, og en må jo bli imponert over det det arbeidet som her er lagt ned for å kunne levere så uttrykksfulle, stilige og presise uttrykk. Og hvilken jobb har ikke lærerne og koreografen gjort!

Som tilskuer og tilhører ble jeg også fasinert av hovedrolleinnehaverne. Uten å nevne navn vil jeg si at de imponerte meg både med sine sanglige prestasjoner i tillegg til sine skuespillerprestasjoner. Og måten de leverer sine replikker i samspillet også med balletten for øvrig, gjør meg ikke mindre imponert og begeistret. Det er jo også ungdomsskoleelever vi snakker om.

Nye Levanger ungdomsskole leverer kultur i bredt og kvalitativt format, og de skal de ha stor honnør for. Jeg er ikke i tvil om at elevene for det første har fått med seg opplevelser som de vil huske med glede livet gjennom, og jeg er heller ikke i tvil om at de har lært en hel masse både gjennom øvingsperioden og forestillingene, selv om de har gått glipp av timer i enkeltfag. Jeg tror denne læringen er vel så livsviktig. Det tror jeg også alle foreldrene, besteforeldrene, tantene og onklene som var i salen gir sin tilslutning til.