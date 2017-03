Hva er sannheten? Havfrua - Fættaskogen - Verdal Industripark

I Innherred 23/2-17 går samarbeidspartiene til felles motmæle mot beskyldninger om hemmelige politiske samarbeidsavtaler som grunnlag for deres flertallsløsning. Samarbeidsavtalen var ukjent (hemmelig) for meg da jeg gikk til valg den 14/9-15. Jeg gikk til valg på innholdet i partiprogrammene og ikke en samarbeidsavtale, som ble gjort til kjenne den 24/9-15, ti dager etter at jeg hadde gitt min stemme. Her kan en vel si at det var mangel på politisk åpenhet.

Hva var kjent for meg, da jeg gikk til valg den 14/9-15 vedr. Fættaskogen og Verdal Industripark.

I partiprogrammene står det:

Verdal Arbeiderparti: Utvidelse VIP arealmessig

KrF: vil at industriarealene videreutvikles, både med tanke på utvidelse av nye arealer, og utnyttelse av eksisterende arealer

KrF: vil at industriarealene videreutvikles, både med tanke på utvidelse av nye arealer, og utnyttelse av eksisterende arealer Høyre: vil føre en næringspolitikk som fører til vekst, nye arbeidsplasser.

Ikke et ord om at arealutvidelsen skal gå på bekostning av Fættaskogen!

Så kom sjokket, da var min stemme allerede gitt, ingen vei tilbake. Samarbeidsavtalen: «Frigjøre nye næringsarealer på Ørin Sør»

Er ikke dette en hemmeligholdelse for velgerne? I alle fall føler jeg meg lurt.

Hvilke kunnskaper hadde jeg om temaene i tillegg til partiprogrammene før jeg avga min stemme?

Jeg hadde bla. lest: Prosjekt Verdal 2012 (26/6-11), Brev fra Fylkesmannen i NT (2/6-08)

Tillater meg å siter noen utdrag fra overnevnte redegjørelser:

«Verdal 2012 har rettet en spesiell oppmerksomhet mot utviklingen av det nye industriområdet Ørin N, samtidig som man legger til rette for en utvikling som øker den totale fleksibiliteten på det samlede industriområdet, som gir en optimal utnyttelse av havner og havnenære areal, som legger til rette for større industrielle nyetableringer, og som stimulere til sterke klyngedannelser og bærekraftig industriutvikling.»

Fylkesmannen i NT: « For å sikre at Fættaskogen blir den langsiktige grensen mot sør, vurderes det som vesentlig at formålsgrensen/tomtegrensen reguleres som en rettlinjet grense, som her foreslått. Dette har i seg selv et vern mot eventuelle tomtevise behov for noe «dypere» tomter i fremtiden.

Innlegg Samarbeid om åpenhet og demokrati Hemmelig avtale eller ikke var ikke noe hovedpoeng i mitt innlegg. .»

Alt dette var uttalelser som ga ro i sjelen for at Fættaskogen og Fættenområdet skulle være tilstede i all framtid, til stor glede for befolkningen. Samtidig som VIP skulle utvikles videre med fortetting og ta i bruk Ørin N. Spesielt ut fra den sterke uttalelsen fra fylkesmannen var det ikke i tvil om fremtiden for Fættaskogen og Fættenområdet. Dette ble i ettertid også gjentatt og forsterket gjennom et brev datert 8/3-16 fra Det kongelige Landbruks og matdepartement til kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene. Brevet avslutter med følgende setning: «jeg har tillitt til at kommunane og fylkeskommunane i sin forvaltning og planlegging følger opp dette målet stortinget har fastsatt og at fylkesmannen bidrar med retningslinjer og formidling av statlige interesser tidlig i denne planleggingen»

I kommunedelplan Verdal By 2016-2030 (1/2-16) kom skremselet på nytt. Her foreslår planleggerne at store deler (90 prosent) av Fættaskogen ofres for næring. (Se bilde) Stikk i strid med uttalelsen fra fylkesmannen i 2008, men godt i overensstemmelse med samarbeidsavtalen 24/9-15.

I oppsummeringen og vurdering av høringsuttalelsene 6/10-16, finner jeg følgende kommentar til Fætten Vel: «Fylkesmannen har nå et annet syn på omdisponeringen av Fættenskogen» Jeg og Fætten Vel forventer å få en offentlig redegjørelse for hvorfor fylkesmannen har et annet syn i 2016 enn i 2008, og hvorfor nasjonalt jordvernstrategi ikke er fulgt opp i denne viktige saken?

Jeg ønsker også svar på hva er langsiktig jordverngrense 2030? Betyr det at det etter 2030 er fritt fram å «stjele» jordbruksareal på Fætta. Står dette i stil med fylkesmannens uttalelser fra 2008 hvor det står at det «er det vesentlig for landbruksdirektøren at Fættaskogen for framtiden fortsatt utgjør en klar grense mellom industriområdet og de høyproduktive sammenhengende jordbruksarealene i sør.»

Om 60 år kan all matjord være borte hvis en fortsetter i samme tempo med å stjele jordbruksareal.

Det tar naturen 2000 år å lage 10 cm god matjord.

Nytt sitat fra samme avisinnlegg: «Det er alvorlig i et åpent demokrati å rette slike usanne beskyldninger mot politiske motstandere» Jeg er ikke politiker, jeg er en vanlig velger som har lest og stolt på partiprogram, fylkesmannen, Verdal 2012 m.m. Er det ikke alvorlig at partier/politikere/fylkesmannen ikke holder sine valgløfter/forventninger de gir velgerne/innbyggerne. Her vil jeg også vise til mitt innlegg i Innherred 1/12-16. (mangler svar)

Er det ikke alvorlig at fortvilte leserinnlegg etter leserinnlegg konfronterer politikerne med brutte valgløfter?

Hva er sant og hva er usant?

Er ikke brutte valgløfter/forhåpninger usanne opplysninger? Uansett «hemmelige samarbeidsavtaler» eller ikke, fakta må på plass.

Det er nasjonalt, regionalt, kommunalt og lokalt viktig at Fættaskogen blir en absolutt grense mot sør som fylkesmannen påpeker så sterkt i 2008.

Her har fylkesmannen et stort og viktig ansvar.

Så kom et nytt sjokk. Kommunens vurdering av friluftsområder lagt ut til høring med frist den 15/3-17.

Her har arbeidsgruppa vurdert Havfruområdet og Fættaskogen til en C-verdi. Dette er den svakeste og minst forpliktende plass i den skala som er benyttet. Forstå det den som kan.

Det passer godt overens med uttalelsene til Arbeiderpartiet i Innherred 24/9-16, med tittelen «Naturen tilhører alle - også i Verdal». Men, Havfruområdet og Fættaskogen var ikke nevnt med et ord.

Havfruområdet er et av de få, om ikke det eneste, strandområdet i kommunen vår, som er tilrettelagt og tilgjengelig for allmennheten, gamle, rullestolbrukere, handicappede.

Et område som har et enormt potensiale, tilgjengelighet mm.

Havfruområdet, Fættaskogen med Rinnleiret Naturreservat er et sammenhengende unikt friluftslivsområde, ikke bare lokalt og regionalt, men også nasjonalt, med Verdal Industripark som nabo i nord og en grønnkorridor som fysisk skille.

Hvorfor ser ikke samarbeidspartiene dette? Hva ligger bak?

I et åpent demokrati må det være lov til å spørre om sannheten. Hva er sannheten?

Per Bakke Kristiansen